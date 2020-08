Enel X compie 15mila passi verso una casa più sostenibile.

Soluzioni tecnologiche per ottimizzare i consumi casalinghi e rendere le abitazioni più sostenibili.

Enel X ha raggiunto il traguardo dei 15mila impianti domestici installati in tutta Italia, che garantiscono un minore impatto ambientale.

Gli apparecchi per l’efficientamento energetico scelti dai clienti di Enel X, la business line global di Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, eviteranno l’immissione in atmosfera di circa 5mila tonnellate di CO 2 all’anno, equivalenti al beneficio ambientale derivante da 215mila nuovi alberi piantati.

Si va da Homix, il sistema di Smart Home per la gestione del riscaldamento, della sicurezza e dell’illuminazione per la casa, ai climatizzatori, dalle caldaie a condensazione agli impianti fotovoltaici passando per i sistemi di accumulo di energia.

“Il raggiungimento di questo importante risultato è in linea con la nostra ambizione di garantire ai clienti soluzioni che rendano la sostenibilità conveniente ed accessibile a tutti – afferma Andrea Scognamiglio, responsabile e-Home di Enel X –.

E’ possibile fare la differenza facendo scelte più consapevoli in termini di ottimizzazione dei consumi ed Enel X è impegnata affinché tali scelte siano anche economicamente convenienti”.

In particolare, il cliente a cui è stato installato il 10millesimo impianto, dei pannelli fotovoltaici collegati a un sistema di accumulo di energia e dei climatizzatori, oltre a un voucher per l’acquisto di prodotti sul sito e-commerce www.enelxstore.com , ha ricevuto un kit Homix, il sistema di Smart Home di Enel X con Alexa integrata, che può essere facilmente utilizzato in casa attraverso i comandi vocali con Alexa oppure il pratico touch screen, ma anche fuori casa, grazie all’app dedicata.

Homix, oltre a fornire una illuminazione smart e un sistema di sicurezza intelligente, gestisce in modo ottimale il riscaldamento e la climatizzazione delle nostre case, imparando le abitudini della famiglia e consentendo quindi l’uso dell’energia in modo personalizzato.

Un esempio perfetto di rispetto dell’ambiente e di ottimizzazione delle risorse.