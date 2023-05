Enel X e Ferrari insieme per la prima comunità energetica industriale in Italia

Una nuova collaborazione virtuosa tra Enel X, società di Enel dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative di efficienza energetica e Ferrari, uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello mondiale. Le due aziende annunciano la realizzazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile in ambito Industriale d’Italia, un sistema all’avanguardia che creerà valore sul territorio e accelererà ulteriormente la penetrazione delle energie rinnovabili nel Paese. La Comunità Energetica Rinnovabile al servizio dei Comuni di Fiorano e Maranello sarà interamente alimentata da un impianto fotovoltaico con una potenza di circa 1MW, che verrà realizzato da Enel X utilizzando un terreno di circa 10mila mq di Ferrari adiacente all’Autodromo di Fiorano Modenese. I lavori per la costruzione dell’impianto termineranno entro dicembre 2023. Caratteristica fondamentale della nuova CER è la possibilità di essere “scalata” su ulteriori superfici individuate da Enel X o indicate da Ferrari, che incrementeranno l’energia prodotta a disposizione dei componenti della comunità.

“Siamo entusiasti di consolidare la collaborazione vincente con Ferrari che non solo è un’eccellenza italiana unica nel Mondo, ma anche un brand che come noi sposa a pieno i valori di innovazione e sostenibilità” ha dichiarato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “Oggi lanciamo la prima Comunità Energetica Rinnovabile Industriale del Paese interamente alimentata da un impianto fotovoltaico che realizzeremo per Ferrari; un progetto con grande potenziale insieme a un partner di assoluta importanza che ha scelto ancora una volta Enel X per creare valore sul territorio in termini economici e ambientali. Le Comunità Energetiche sono degli acceleratori della transizione energetica e siamo convinti che questo primo esempio possa fare da apripista ad altri replicabili in tutta Italia”.

Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Fiorano, Enel X utilizzerà le migliori tecnologie presenti sul mercato: trackers monoassiali e pannelli fotovoltaici bifacciali ad altissime performance che genereranno una produzione media di circa 1500 MWh per 20 anni, evitando l’immissione in atmosfera di circa 650 tonnellate di CO 2 all’anno. Grazie a questo importante progetto, primo del suo genere, i soggetti pubblici o privati di Fiorano e Maranello potranno entrare a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile possibile grazie all’impegno di Enel X e Ferrari, ottimizzando i consumi utilizzando unicamente energia rinnovabile prodotta dal nuovo impianto o diventando al loro volta produttori di energia green installando e collegando alla rete pannelli fotovoltaici, ad esempio, sui tetti delle proprie abitazioni. Una soluzione vincente per massimizzare i benefici per sé e per la comunità, aumentando l’impatto positivo del progetto sul territorio.

La nuova Comunità Energetica Rinnovabile è un ulteriore tassello della solida partnership tra Enel X e il brand del Cavallino Rampante che ha già portato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la sede di Maranello e un’innovativa pensilina parcheggio alimentata interamente da energia solare per la ricarica delle prime vetture ibride e full-electric di Ferrari.