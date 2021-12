Enel X e Fondazione Patrimonio Comune insieme per la crescita delle comunità energetiche

Una sinergia che unisce le diverse competenze nel campo della sostenibilità per lo sviluppo di progetti di efficientamento energetico: Enel X e Fondazione Patrimonio Comune hanno siglato un protocollo di intesa per favorire la diffusione delle comunità energetiche nel Paese, un tassello fondamentale nel percorso di cambiamento che vede le comunità locali sempre più al centro della transizione ecologica. La partnership, della durata di due anni, ha l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi da parte delle persone a partire dalla drastica riduzione degli sprechi quotidiani necessaria per ottenere benefici in termini di impatto ambientale sul territorio.

“Le comunità energetiche giocano un ruolo fondamentale per la crescita del Paese che sta vivendo un periodo di profondo cambiamento, necessario per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall’Unione Europea” ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia “ In questo processo virtuoso Enel X è protagonista con iniziative nel campo della sostenibilità spinte dallo sviluppo di tecnologie all’avanguardia di efficientamento energetico che creano valore e supportano le più importanti realtà del territorio. Come Fondazione Patrimonio Comune di ANCI, un partner importante con il quale siamo convinti di poter avviare una collaborazione che porterà vantaggi alle comunità locali”.



“Le comunità energetiche costituiscono un’opportunità per la crescita sostenibile delle nostre città perché le rendono più adatte alle rinnovate esigenze di benessere dei cittadini e nello stesso tempo più competitive in modo da favorire processi di sviluppo innovativi e sostenibili del territorio” dichiara Mario Occhiuto, Presidente di Fondazione Patrimonio Comune, fondata nel 2012 da ANCI per fornire sostegno ai Comuni, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo e la diffusione della cultura della valorizzazione e della rigenerazione urbana sostenibile delle comunità locali. Mettendo insieme soggetti pubblici e partner privati come Enel X, FPC porta avanti iniziative che possano supportare i comuni mediante lo sviluppo di progetti sfidanti ed innovativi. Uniti nel promuovere verso i Comuni la tematica delle comunità energetiche per lo sviluppo di città sempre più green, ad impatto zero ed ecologiche.

Nello specifico, con la firma dell’accordo, le due società si impegnano a coinvolgere stakeholders e cittadini che potranno partecipare a corsi di formazione specifici utili per far conoscere le best practice nel campo della sostenibilità. Grazie all’esperienza di Enel X, all’avanguardia nell’offerta di prodotti e servizi di efficientamento energetico, e la capacità di supporto di Fondazione Patrimonio Comune, nata per sostenere i Comuni e gli Enti locali nel loro percorso verso la riqualificazione urbana, si avvia un programma che pone l’attenzione sui requisiti essenziali per la nascita delle comunità energetiche e la valutazione di possibili interventi di efficienza energetica sugli edifici del patrimonio immobiliare del Paese.