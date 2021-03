Enel X e Sciuker Frames, accordo per fornitura di serramenti per l’offerta Vivi Meglio Unifamiliare

Sciuker Frames S.p.A., gruppo operativo nel segmento della green economy e dei nuovi sistemi di economia circolare per smart cities, attraverso Sciuker Frames, società attiva nella produzione di finestre ecosostenibili Made in Italy, ha siglato con Enel X, business line del Gruppo Enel che progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare, per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo per vivere le città e integrare l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana, un accordo per la fornitura e la posa di serramenti nell’ambito dell’offerta “Vivi Meglio Unifamiliare” di Enel X.

L’offerta prevede interventi in ambito tecnologico (pompa di calore, fotovoltaico, colonnina di ricarica elettrica, ecc.) e serramenti, destinati a tutti i proprietari di villette unifamiliari o a schiera interessati a efficientare le proprie unità abitative usufruendo della normativa contenuta all’interno del Decreto Rilancio (cosiddetto “Superbonus 110%”).

Grazie alla cessione del credito i clienti non dovranno anticipare alcuna spesa per gli interventi e con Enel X non sarà necessario sostenere costi extra per il primo sopralluogo e per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’offerta “Vivi Meglio Unifamiliare” è commercializzata da Enel X, che assume il ruolo di General Contractor, e grazie a un approccio standardizzato è possibile completare gli interventi in ambito tecnologico e serramenti mediamente in soli 7 giorni dal ricevimento della merce da parte delle imprese esecutrici coinvolte nel cantiere. In sole due settimane dall’avvio della collaborazione con Enel X, Sciuker Frames ha già ricevuto oltre 50 ordini per un ammontare complessivo pari a oltre 1,5 nilioni di euro.

“Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto per riqualificare il patrimonio delle abitazioni unifamiliari italiane insieme ad un partner internazionale come Enel X”, sottolinea Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker Frames. “Il business model del progetto prevede che, operando sulle singole unità abitative, sia possibile effettuare il doppio salto di classe energetica con la sostituzione di infissi e impianto termico ad una velocità esecutiva senza precedenti. La collaborazione con Enel X rappresenta un ulteriore passo dell’impegno del Gruppo Sciuker Frames per la costruzione delle case smart unifamiliari del domani.”

“Il nostro Sistema Paese può ripartire a livello sociale ed economico grazie al Decreto Rilancio e al Superbonus 110%. In Enel X vogliamo avere un ruolo attivo nella ripresa, sostenendo anche le imprese italiane”, afferma Andrea Scognamiglio Responsabile Global e-Home di Enel X. “L’accordo siglato con Sciuker Frames rappresenta un esempio concreto del nostro impegno nel rendere la sostenibilità accessibile a tutti, valorizzando il Made in Italy.”