Enel X e Unicredit insieme per la riqualificazione energetica

ROMA – Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, e UniCredit hanno siglato un accordo per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione energetica degli edifici residenziali sul territorio italiano. Un patrimonio che conta 550.000 condomini con più di 8 unità abitative (410.000 localizzati nel centro nord e 140.000 nel sud), di cui oltre 155.000 costruiti prima del 2006.

L’intesa prevede la concessione da parte di UniCredit di forme agevolate di finanziamento che garantiscono il massimo risparmio per i condomini che aderiscono all’offerta ViviMeglio di Enel X, che comprende, tra gli altri, l’installazione del cappotto per l’isolamento acustico e termico dell’edificio. Nel dettaglio, i condomini possono usufruire degli incentivi Ecobonus e Sismabonus recuperando fino all’85% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico e messa in sicurezza sismica, cedendo ad Enel X tutte le detrazioni fiscali.

L’accordo con UniCredit mira a potenziare l’iniziativa, finanziando l’importo da sostenere per la parte di investimento eccedente i benefici previsti dai bonus fiscali con prestiti della durata massima di 10 anni, a tasso fisso o variabile. Con questa soluzione i condomìni potranno fruire di tassi competitivi e godere di tempi certi e ridotti per la conclusione delle istruttorie di mutuo, avvalendosi di prodotti e iter specifici per il settore. Inoltre, in caso di cessione delle detrazioni fiscali ad Enel X e di finanziamento bancario per la quota residua, il condominio non dovrà sostenere alcun anticipo per la realizzazione dei lavori, bensì solo il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento.

“L’offerta ViviMeglio è la soluzione innovativa di Enel X che risponde in maniera integrata alle esigenze del condominio, sia da un punto di vista tecnico che finanziario” – ha commentato Giulio Carone, responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Enel X. “Sono numerosi i condomini che hanno aderito alla nostra offerta e siamo convinti che con questo accordo potremo ampliare la platea dei potenziali clienti interessati al miglioramento energetico e alla sicurezza sismica della propria abitazione”.

“Questo accordo rappresenta un’occasione importante per la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare vista l’elevata età media dei condomini italiani – ha affermato Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit – l’accordo tra UniCredit ed Enel X mira a potenziare le opportunità legate alle detrazioni già previste dalla normativa, e garantisce il massimo risparmio per i condomini e tempi celeri per la concessione del finanziamento, aumentando inoltre il valore degli edifici e migliorandone il comfort e la sicurezza”.