Enel X e Fca: accordo per promuovere le auto elettriche

ROMA – Enel e FCA per le auto elettriche. Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi, soluzioni digitali, e la multinazionale del settore automotive, Fiat Chrysler Automobiles, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di nuove soluzioni di e-mobility finalizzate a promuovere l’adozione dei veicoli elettrici (EV) e sostenere i modelli di autovetture EV che FCA si prepara a lanciare sul mercato. Lo comunica Enel in una nota.

Come previsto dall’accordo, Enel X doterà gli stabilimenti e le concessionarie di FCA in Italia, Spagna e Portogallo delle sue infrastrutture di ricarica e offrirà ai clienti della casa automobilistica soluzioni e servizi di ricarica personalizzati. Inoltre, le aziende si sono accordate per istituire un comitato per l’innovazione per sviluppare e collaudare nuove soluzioni e servizi di e-mobility.

“Collaborazioni come questa, che uniscono il settore delle utility elettriche e i produttori di automobili, sono di enorme importanza per promuovere la mobilità elettrica, un fattore chiave nella transizione energetica”, ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X. “Ci stiamo impegnando nel mettere a fattor comune la nostra esperienza globale nel settore dei servizi energetici avanzati con la riconosciuta competenza di FCA nella produzione di automobili per sviluppare nuove soluzioni e modelli di business che promuovano l’innovazione nella mobilità elettrica. Questa partnership rientra perfettamente nella strategia di Enel X che comprende piani per la realizzazione di una rete di ricarica pubblica in Italia, Spagna e Romania e diversi accordi con pubbliche amministrazioni e operatori privati per accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica”.

L’intera gamma di soluzioni di ricarica intelligenti Enel X, incluse stazioni e software per la gestione della ricarica, sarà fornita agli stabilimenti, uffici e centri di ricerca e sviluppo di FCA. In particolare, FCA prevede di installare circa 700 stazioni di ricarica Enel X nei prossimi due anni presso le proprie sedi in Italia.

Le soluzioni di ricarica Enel X saranno installate anche presso i concessionari FCA in Italia, Spagna e Portogallo, compresi i parcheggi, le aree test-drive e quelle di servizio. Inoltre, Enel X e FCA forniranno programmi di formazione sulla mobilità elettrica al personale di vendita e altro personale presso i concessionari FCA, spiega Enel nella nota.

A partire dal 2020, i clienti di FCA in Italia, Spagna e Portogallo avranno la possibilità di installare la stazione di ricarica Enel X (“JuiceBox”) in base alle proprie esigenze, inclusa una gamma di servizi di ricarica e, in alternativa, soluzioni per la ricarica sulla rete pubblica. Enel X assisterà i clienti FCA nella valutazione preliminare di fattibilità e nell’installazione di JuiceBox, oltre a fornire servizi di gestione e manutenzione per tutta la vita del veicolo e del punto di ricarica. Inoltre, Enel X e FCA collaboreranno per offrire ai clienti una app user-friendly per la gestione della ricarica.

Per consolidare la loro partnership e accelerare l’innovazione nell’e-mobility, Enel X e FCA lanceranno un innovativo programma di ricarica istituendo un comitato per progettare, sperimentare e collaudare nuovi servizi e prodotti per i diversi mercati di riferimento, sfruttando gli impianti di ricarica installati presso gli stabilimenti FCA gestiti con la piattaforma di gestione della mobilità elettrica di Enel X. (Fonte: Enel)