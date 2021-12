Enel X lancia 15 Minute City Index: la mappa interattiva che permette di misurare servizi e qualità di vita nei Comuni italiani

Fornire alle pubbliche amministrazioni informazioni dettagliate e puntuali, insieme agli strumenti per analizzarle e individuare eventuali aree d’intervento prioritarie: è l’obiettivo del ’15 Minute City Index’, la mappa interattiva e gratuita messa a punto da Enel X con il supporto scientifico dell’Università di Firenze.

Caso unico nel panorama internazionale, il 15 Minute City Index è in grado di misurare l’aderenza dei micro-distretti di ogni Comune italiano al modello di pianificazione urbana di prossimità della Città dei 15 minuti.

Che cos’è 15 Minute City Index

Servendosi degli Open Data collezionati da portali istituzionali, immagini satellitari e community open source, il nuovo strumento di Enel X restituisce informazioni sulla qualità di vita dei Comuni italiani fornendone uno spaccato dettagliato, a livello geografico e settoriale.

Ogni Comune è stato suddiviso in micro-distretti, all’interno dei quali vengono analizzate qualità e accessibilità di 13 categorie di servizi: Ambiente, Economia, Mobilità Veloce, Mobilità Dolce, Abitazioni, Salute, Alimentari, Istruzione, Uffici Pubblici, Sicurezza, Cultura e culti, Intrattenimento, Sport.

La città dei 15 minuti è un modello di città sostenibile nel quale gli spazi e i servizi urbani sono disponibili al cittadino entro 15 minuti a piedi da casa.

Promosso dal framework Driving Urban Transition to a Sustainable Future della Joint Programming Initiative della Commissione Europea, questo modello urbano consente di ridurre gli spostamenti cittadini, il traffico e l’inquinamento, permettendo al tempo stesso alle persone di riappropriarsi del tempo speso negli spostamenti e migliorare la qualità della vita.

I dati forniti dal 15 Minute City Index

Il 15 Minute City Index, potendo disporre di dati aggregati, rigorosi e su scala nazionale, è in grado di

misurare l’aderenza al modello di città dei 15 minuti in maniera quantitativa.

Questo indicatore è stato sviluppato da Enel X come strumento di supporto alla pianificazione urbana, sia per gli interventi ex ante (individuare casi virtuosi su un determinato territorio e replicarli ove le condizioni di partenza siano simili), sia nella loro valutazione ex post (misurare l’effettiva efficacia di un intervento ed eventualmente ricalibrarne la portata).

Per ogni Comune l’indice è in grado di fornire indicazioni puntuali sulle necessità della popolazione

residente, permettendo ad esempio di supportare le valutazioni per la pianificazione di eventuali

interventi legati alla mobilità (dove e come costruire una pista ciclabile, dove spostare una fermata

autobus) o alla salvaguardia sanitaria (incentivi alla costruzione di presidi ospedalieri o farmacie in zone

scoperte) tenendo conto di fattori chiave come densità abitativa e dimensione ambientale.

Venturini (Enel X): “passo importante verso la sostenibilità urbana”

“Lo sviluppo del 15 Minute City Index – commenta Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X – rappresenta un altro importante passo verso il traguardo della sostenibilità urbana. Un obiettivo

sfidante cui Enel X vuole contribuire non solo attraverso le proprie soluzioni tecnologiche ma anche

fornendo innovativi strumenti di analisi basati su un metodo scientifico come questo. L’obiettivo è

semplificare l’utilizzo degli Open Data per restituire alla collettività indicatori validati scientificamente che

supportino le amministrazioni nell’indirizzare la propria azione”.

Dove leggere l’Index

Lo strumento è disponibile dal 14 dicembre su Enel X Yourban, il portale di Enel X riservato alla Pubblica Amministrazione, dove sarà possibile navigare comune per comune, micro-distretto per micro-distretto, il 15 Minute City Index e le sue 13 sotto-dimensioni.

Per maggiori informazioni e per consultare l’indice.

L’indice è la nuova tappa del lungo percorso avviato da Enel X per lo sviluppo di soluzioni digitali per le

città: nell’ambito di “City Analytics”, strumento digitale di Big Data Analysis a supporto della pianificazione urbana, lo scorso anno è stato lanciato “City Analytics Mappa di Mobilità”, che ha reso disponibili alle istituzioni dati utili ad analizzare l’impatto delle misure di mobilità adottate durante il lockdown; a fine settembre è invece partito Enel X Circular City Index, altro indicatore (anch’esso gratuito) tramite cui misurare il livello di circolarità urbana nei quattro ambiti di digitalizzazione, ambiente ed energia, mobilità e rifiuti.