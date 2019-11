Enel X lancia Homix, l’ecosistema di Smart Home con integrazione Alexa

ROMA – La nuova soluzione di Enel X per la “Smart Home” che aiuta le famiglie a risparmiare energia e semplificare la loro vita, nel rispetto dell’ambiente, è ora disponibile in Italia e nei prossimi giorni lo sarà in Spagna.

Un’unica soluzione di Smart Home che permette di gestire facilmente, anche da remoto, il riscaldamento, la sicurezza, l’illuminazione e tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema.

Homix, la smart home sviluppata da Enel X, combina semplicità e comodità per rendere accessibile a tutti la tecnologia per la casa intelligente, anche grazie all’integrazione con Alexa, il servizio vocale intelligente di Amazon basato sul cloud. Homix parte dalle funzionalità di un termostato intelligente per diventare un ecosistema completo per la casa, una vera smart home capace di apprendere le abitudini per semplificare la vita quotidiana delle famiglie.

In più, Homix è molto facile da utilizzare, in casa attraverso i comandi vocali con Alexa oppure il pratico touch screen installato a parete, ma anche fuori casa, grazie all’app dedicata.

Il cuore della Smart Home è Homix Home, il centro di comando che si collega a tutti i dispositivi Homix per rendere la casa più comoda, efficiente e sicura.

Il dispositivo presenta anche un’interfaccia touch e vocale, con integrazione Alexa, pensata per garantire la massima semplicità di utilizzo. Ad Alexa si potrà così chiedere di accedere ad Amazon Music, impostare il promemoria delle attività quotidiane o di aumentare la temperatura di casa.

“L’obiettivo di Enel X – dice Andrea Scognamiglio, responsabile del comparto Home Services di Enel X – è offrire prodotti e servizi in grado di migliorare la vita dei clienti e proteggere l’ambiente attraverso delle soluzioni semplici e accessibili a tutti. Sulla base di questo principio, offriamo un sistema di smart home completo che permette ai clienti di potenziare al massimo il comfort della propria casa e risparmiare energia e denaro”.

“Crediamo – dice Eric King, General Manager Alexa Skills e Voice Service Europe – che la voce sia il futuro. Rappresenta un modo completamente nuovo di interagire con la tecnologia. Ecco perché abbiamo creato Alexa Voice Service, che consente ai produttori di dispositivi di creare prodotti e servizi con integrazione Alexa. Siamo entusiasti che Enel X stia lanciando Homix, una soluzione Smart Home unica e innovativa con integrazione Alexa”.

Homix Home con modulo per termostato intelligente è disponibile online su enelxstore.com, solucionesintegralesendesa.com, amazon.it e a breve su Amazon.es, con un prezzo di partenza di 149 €.