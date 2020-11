Enel X, 200 punti ricarica per auto elettriche nei McDonald’s entro il 2021

Blitz dice

Ci vuole coraggio: il calcio azienda per bocca del suo amministratore delegato chiede “ristori” al governo. Cioè soldi pubblici per la baracca e i suoi pilastri. Pilastri dichiarati intoccabili le retribuzioni milionarie di calciatori, allenatori e dirigenti. Tutti gli altri a mezzo stipendio, quelli del calcio no. Ci vuole… coraggio?