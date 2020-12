Enel X arriva a 90mila punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici per gli utenti di JuicePass

Enel X amplia ulteriormente la rete di ricarica per veicoli elettrici. Superati i 90 mila punti di ricarica pubblici disponibili per gli utenti dell’app JuicePass. Rispetto ai circa 10mila disponibili all’inizio del 2020.

Enel X dispone di oltre 12.500 punti di ricarica installati in tutta Europa. Mentre la rete accessibile è stata ulteriormente potenziata grazie all’interoperabilità con la piattaforma di e-mobility di Hubject.

Enel X: come funziona l’app Juice Pass per la ricarica di veicoli elettrici

L’interoperabilità consente agli utenti dell’app JuicePass di Enel X di ricaricare i propri veicoli elettrici in tutta Europa con credenziali uniche. Senza dover siglare nuovi contratti con differenti fornitori. Su una rete che ora conta oltre 90mila punti di ricarica pubblici. Tra cui punti di ricarica a corrente alternata (AC) fino a 43 kW, ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW e tecnologie High Power Charging (oltre i 100 kW).

La soddisfazione di Francesco Venturini

“Enel X ha realizzato un importante traguardo in termini di contributo alla diffusione di massa sul mercato della mobilità elettrica, raggiungendo oltre 90mila punti di ricarica disponibili attraverso JuicePass, incrementando sostanzialmente rispetto a un anno fa la copertura del servizio nonché i punti di ricarica DC accessibili ai propri utenti finali. La nostra mission è offrire un’esperienza di ricarica agevole e senza confini, sfruttando le potenzialità di semplificazione e riducendo il problema dell’autonomia installando stazioni di ricarica pubbliche smart e abilitando le tecnologie di interoperabilità di eRoaming offerte da Hubject, la più grande piattaforma di mobilità elettrica in Europa”. Lo dichiara Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X.

“I tempi difficili in cui viviamo ci stanno stimolando a lavorare ancora di più per realizzare una transizione verso una mobilità a zero emissioni, coerentemente con la nostra visione integrata di decarbonizzazione e diffusione globale della mobilità elettrica. Per fare questo mettiamo a disposizione JuicePass, un’interfaccia unica che consente sia agli utenti, per i propri veicoli elettrici, sia alle imprese, per le proprie flotte, di accedere a una rete sempre più estesa e di soddisfare le proprie esigenze di mobilità sostenibile, pulita, smart e veloce”.

La rete di ricarica per veicoli elettrici di Enel X

Grazie ai suoi investimenti, agli accordi di interoperabilità e alle proposte di valore commerciale, Enel X ha incrementato la propria rete totale di punti di ricarica pubblici e privati disponibili per gli utenti finali, superando quota 170mila, in linea con una crescita tendenziale che porterà a toccare circa 780mila punti di ricarica resi disponibili in tutto il mondo entro la fine del 2023.