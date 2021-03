Enel X: soluzioni di energia sostenibile accreditate da Cdp nella categoria Gold

Enel X, azienda del Gruppo Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati, ha annunciato oggi di avere aderito all’organizzazione non-profit CDP – Disclose Insight Action (“CDP”) in qualità di Gold Accredited Renewable Energy Solutions Provider.

La partnership siglata dalle due organizzazioni si propone di migliorare l’accesso delle aziende a soluzioni nell’ambito dell’energia rinnovabile. In qualità di Gold Accredited Solutions Provider di CDP, Enel X potrà rafforzare la sua posizione presso le aziende a cui può fornire servizi di consulenza su soluzioni per l’energia sostenibile. “Questa partnership sottolinea i nostri rispettivi ruoli nel perseguire un’economia prosperosa e sostenibile entro il quadro della lotta globale al cambiamento climatico,” ha dichiarato Francesco Venturini, CEO di Enel X.

“Per promuovere la decarbonizzazione abbiamo bisogno di partnership efficaci di questo tipo: opereremo con il massimo impegno insieme a CDP perché le aziende abbiano sempre più opportunità per migliorare le credenziali di sostenibilità delle proprie attività, nel percorso verso la realizzazione di comunità più pulite per tutti.”

Enel X e i team specializzati di ingegneri e consulenti

Enel X può contare su team specializzati di ingegneri e consulenti in grado di aiutare le aziende a pianificare una propria roadmap energetica sostenibile e su misura, che possa integrarsi perfettamente con il modello di business delle organizzazioni. Dalla preparazione della strategia all’implementazione fino alle fasi di ottimizzazione, Enel X offre ai clienti vari tipi di servizi , che includono la consulenza in materia di contratti PPA (Power Purchase Agreements), strategie per le energie rinnovabili, roadmap per i processi di decarbonizzazione, contabilizzazione dell’emissioni di CO 2 e il coinvolgimento degli stakeholder.

In questo modo, Enel X aiuta le imprese a integrare comportamenti più sostenibili nella propria strategia aziendale, a raggiungere condizioni economiche favorevoli e a rafforzare l’immagine positiva del loro brand agli occhi di consumatori sempre più attenti all’ambiente. La partnership crea condizioni estremamente promettenti per un’economia prosperosa e sostenibile.

CDP, organizzazione globale senza scopo di lucro all’avanguardia nella misurazione e rendicontazione di dati ambientali, ha accolto Enel X nella sua rete di gold partner in virtù dell’obiettivo comune a sostenere le aziende nella riduzione delle emissioni di CO 2.

Enel X applicherà le proprie competenze nel settore energetico per stimolare le imprese a gestire il proprio impatto ambientale in modo più prudente, consapevole e smart grazie alle sue soluzioni innovative e sostenibili. 2 Enel X apporterà un importante contributo alla partnership in quanto leader nelle soluzioni energetiche sostenibili, avendo aiutato molti clienti a stipulare circa 2.800 MW di PPA negli ultimi tre anni e ad acquisire 60.000.000 MWh di energia rinnovabile negli ultimi 16 anni a livello globale attraverso la piattaforma proprietaria Energy Exchange. Questa piattaforma semplifica l’acquisto e la vendita di materie prime energetiche, rendendo le operazioni più veloci ed efficienti attraverso la digitalizzazione delle transazioni ( https://www.enelx.com/it/it/imprese/prodotti/enelx-connect ).

“Siamo molto lieti di accogliere Enel X come Gold Renewable Energy Partner di CDP. Questa partnership offrirà competenze di grande valore alle numerose migliaia di aziende che utilizzano CDP per diffondere i propri dati e le aiuterà ad accelerare il loro impiego di energie rinnovabili, condizione essenziale per velocizzare la transizione verso un’economia ad emissioni zero in linea con l’obiettivo di 1,5 °C. Siamo convinti che le capacità di Enel X possano aiutare molte aziende a realizzare strategie rinnovabili più ambiziose”, ha dichiarato Paul Robins, Head of Corporate Partnerships CDP. CDP è un’organizzazione globale non-profit che gestisce il sistema di rendicontazione dei dati ambientali a livello mondiale per aziende, città, stati e regioni.

L’organizzazione lavora con 590 investitori con asset di 110,000 miliardi di dollari USA, facendo leva sul potere di investitori e acquirenti per motivare le aziende a comunicare e gestire il proprio impatto ambientale. Nel 2020 sono state oltre 9.600 le aziende, per più del 50% della capitalizzazione di mercato globale, a divulgare i propri dati ambientali attraverso CDP, a cui si aggiungono 940 città, stati e regioni.

Pienamente in linea con la TCFD 1 , CDP possiede il più vasto database mondiale di dati ambientali, e le sue valutazioni sono ampiamente utilizzate per promuovere decisioni di investimento e acquisto orientate verso un’economia a zero emissioni di CO 2 , sostenibile e resiliente. Insieme, Enel X e CDP promuoveranno la trasparenza dei dati sulle prestazioni ambientali e l’implementazione di misure che possano favorire un impiego più sostenibile dell’energia nell’intera filiera.