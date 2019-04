ROMA – Accordo tra Enel X e Unieuro sui servizi di Demand Response per il bilanciamento dei flussi di energia. La business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali e la catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici hanno siglato un accordo per la fornitura dei servizi di Demand response a nove punti vendita dell’insegna. Lo rende noto Enel in una nota.

I servizi di gestione della domanda assicurano infatti una maggiore flessibilità e stabilità della rete elettrica, oltre a un uso più efficiente dell’infrastruttura energetica, contribuendo a contenere i prezzi dell’elettricità. Le aziende che aderiscono a programmi di Demand Response beneficiano di una riduzione dei costi dell’energia promuovendo allo stesso tempo un comportamento maggiormente sostenibile attraverso un utilizzo efficiente e consapevole dei propri consumi.

Dopo aver realizzato diverse iniziative di efficientamento energetico nei circa 250 punti vendita presenti sul territorio italiano, dallo smaltimento dei rifiuti al contenimento dei consumi, grazie a questo accordo Unieuro risponderà in maniera più adeguata ai bisogni della collettività e alla crescente attenzione ai temi legati alla sostenibilità energetica, sottolinea Enel.

Ad oggi, Enel X gestisce oltre 250 MW di capacità nell’ambito del nuovo progetto nazionale di dispacciamento dedicato alle UVAM, le Unità Virtuali Abilitate Miste. “Questo accordo testimonia l’impegno nella ricerca di soluzioni avanzate per il settore energetico del nostro Paese e consolida la posizione di Enel X come leader globale sul mercato del Demand Response – ha dichiarato Alessio Torelli, Responsabile Enel X Italia -.Con Unieuro condividiamo l’attenzione alla sostenibilità e la ricerca continua di soluzioni innovative che vadano incontro alle esigenze della collettività e che, come in questo caso, contribuiscano a garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale”. (Fonte: Enel)