Enel X Way lancia Set&Charge per ampliare la rete delle infrastrutture di ricarica

Una soluzione per le aziende e gli esercizi commerciali, come hotel e ristoranti, affinché possano rendere accessibili nelle proprie aree di sosta punti di ricarica per veicoli elettrici a favore dei loro clienti e terzi, aumentando così la visibilità della loro attività e potendo ricevere direttamente un guadagno dalle ricariche effettuate. È questa Set&Charge, la nuova offerta di Enel X Way Italia per il mercato business, lanciata in contemporanea con la settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, che quest’anno ha come titolo “Better connections” per aumentare la consapevolezza sui benefici della mobilità sostenibile e promuovere abitudini di spostamento più innovative e rispettose dell’ambiente.



“Con Set&Charge, non solo mettiamo a disposizione un servizio semplice e intuitivo che consentirà alle aziende di generare ricavi ricorrenti e di fidelizzare la clientela, ma puntiamo ad ampliare anche la rete di ricarica nazionale e dunque a incentivare sempre più lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale che da sempre sono alla base delle nostre azioni commerciali”, dichiara Federico Caleno, Head of Enel X Way Italia.



Set&Charge crea così un circolo virtuoso grazie al quale le aziende, dotandosi della soluzione software di Enel X Way, sono in grado di gestire una o più infrastrutture di ricarica e possono conseguire un beneficio economico, i possessori di veicoli elettrici hanno a portata di mano sempre più opzioni per ricaricare il proprio veicolo elettrico e il sistema Paese vede crescere la rete di infrastrutture di ricarica.

Nello specifico con l’offerta Set&Charge Enel X Way Italia propone alle aziende che ne sono eventualmente sprovviste l’acquisto – anche a rate – di una o più infrastrutture di ricarica dal catalogo disponibile, insieme al software gestionale; qualora le aziende intendano mettere a disposizione il servizio di ricarica al pubblico, potranno personalizzare il prezzo, monitorando l’andamento del servizio e la gestione dei relativi incassi. Le nuove aree di ricarica, aperte al pubblico dalle aziende, saranno segnalate agli automobilisti sull’apposita app di Enel X Way col risultato di offrire ulteriori opportunità di visibilità al business delle imprese coinvolte.

Con Set&Charge Enel X Way Italia mira dunque anche a estendere la rete delle infrastrutture che alimentano le auto elettriche, individuando nuove aree di installazione non soltanto sul suolo pubblico e nelle abitazioni private ma anche negli spazi di proprietà delle strutture commerciali, coinvolgendo attivamente le imprese nel percorso verso la sostenibilità ambientale.