Engie inaugura nuova sede di Milano: tre giorni all’insegna dell’ambiente e dell’ecologia urbana

MILANO – Esempio concreto di building renovation e modello di efficienza energetica, di riconversione intelligente e di sostenibilità è rappresentato dalla nuova sede ENGIE di Milano, situata nel cuore del quartiere Bicocca, storica zona industriale del capoluogo lombardo. La nuova sede, cha racchiude in sé tutti i servizi offerti ai nostri clienti come pannelli PV, impianto di illuminazione a LED, pompe di calore, è stata “presentata” ufficialmente alla città oggi, venerdì 28 settembre, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

ENGIEGREENFRIDAY

L’inaugurazione sarà solo l’inizio di una giornata 100% green, l’ENGIE Green Friday, ricca di eventi e inscritta nell’ambito della Milano Green Week, manifestazione promossa dal comune cha da oggi fino al 30 settembre sviluppa un fitto programma di appuntamenti diffusi e social all’insegna dell’ambiente e dell’ecologia urbana.

Il programma dell’ENGIE Green Friday prosegue con il tour del building da parte di stampa e istituzioni che potranno toccare con mano tutte le innovazioni e le soluzioni che hanno permesso all’edificio di conseguire la prestigiosa certificazione LEED Platinum for New Construction – Leadership in Energy ad Environmental Design.

L’ENGIE Green Friday non è solo un’occasione per “aprire” la nuova sede all’esterno ma anche al proprio “interno”. A partire dalle 9.00 del mattino infatti prenderà il via il primo Talent Day di ENGIE rivolto ai figli dei collaboratori con un’età compresa tra i 19 e i 24 anni. I giovani avranno l’opportunità di confrontarsi con i Manager delle Risorse Umane di importanti aziende per orientarsi e prepararsi al meglio per affrontare con successo i primi passi nel mondo del lavoro.

PARCO TORRE

Sostenibilità e riqualificazione degli spazi pubblici faranno poi da cornice alla giornata dell’Inaugurazione del Parco della Torre dalle 12.00 alle 20.00.

ENGIE propone, per animare le attività pomeridiane legate all’inaugurazione del playground di basket, un ricco programma di di performance artistiche e freestyle affidate ai DA MOVE, gruppo internazionale che da 20 anni realizzano show ed esibizioni caratterizzati da acrobazie e equilibrismo a tempo di musica. Contemporaneamente lo skatepark del parco sarà teatro del Best Trick Contest, una gara tra skaters che premierà la performance più creativa. Alle 17.00 show ed esibizioni lasceranno spazio alla breve cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco e delle istituzioni cittadine.

ENGIE FORUM: UNITI PER IL CLIMA. CAMBIARE PROSPETTIVA: L’UNICA VIA DEL IL FUTURO.

L’impegno contro la causa dei cambiamenti climatici sarà uno dei temi affrontati nel Forum, Uniti per il clima. Cambiare prospettiva: l’unica via per il futuro, che si terrà dalle 14.00 alle 16.00 presso la Torre Bicocca. Il Forum, realizzato con l’Università Bicocca, affronterà il tema del cambiamento climatico e delle azioni concrete e necessarie che ciascuno deve mettere in campo per contrastare un’emergenza globale. Coinvolgerà ospiti istituzionali come il Vice presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Regione Lombardia Fabrizio Sala, l’assessore a Mobilità e Ambiente Comune di Milano Marco Granelli ed esperti del settore, quali il climatologo e volto della tv a Che Tempo che fa? Luca Mercalli e Federico Testa, Presidente ENEA.

La giornata proseguirà a partire dalle 15.30 con l’Open Day a cui sono invitate le famiglie per trascorrere insieme un pomeriggio tra sorprese, incontri e animazione anche per i più piccoli. L’Open Day si chiuderà con l’aperitivo dalle 18.30 alle 20.00 per brindare insieme alla nostra nuova casa.

INSTANT OFFER PER BICOCCA

Solo per il 28 settembre inoltre, agli abitanti del quartiere Bicocca e ai dipendenti degli uffici limitrofi verrà proposta la “instant offer: un’offerta energia 100% verde a un prezzo speciale. Una tariffa bloccata per 24 mesi.

ALTROCONSUMO

Contemporaneamente all’ENGIE Green Friday prenderà il via Festivalfuturo, appuntamento annuale organizzato da Altroconsumo presso l’ultramoderno UniCredit Pavillion di Milano. L’edizione 2018, dal titolo Ri – Generazioni – L’era dell’economia circolare, affronterà i temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, intesi come motori dell’economia circolare e sviluppati attraverso 5 percorsi tematici: smart agrifood, energia e ambiente, casa, mobilità e trasporti e infine prodotti.

ENGIE parteciperà al percorso dedicato a energia e ambiente e racconterà la ri-generazione, attraverso gli interventi di riqualificazione energetica del condominio, gli impianti fotovoltaici, la Supermanutenzione, che consente, attraverso l’intervento programmato dei tecnici, di non sprecare energia e allungare la vita dell’impianto termico.

E’ un’occasione molto importante per confrontarsi vis-à-vis con le persone e raccontare la mission di ENGIE : il futuro del pianeta non può trascendere da un utilizzo più consapevole e responsabile delle risorse energetiche.

Sabato 29 settembre, alle ore 11.30, Monica Iacono, BtoC Director, e Roberto Aquilini, Strategy, Regulatory, Public Affairs & SPM Director, parleranno dei passi che sono stati fatti e di quali ancora sono necessari, nel corso di un evento/intervista dal titolo Nuove energie in circolo. Alle 17:00 invece Giacomo Prennushi, Head of Marketing & Photovoltaic, interverrà a Green & the City, la rinascita dei centri urbani, un dibattito sul tema delle città e degli spazi domestici che trovano una nuova anima grazie a interventi di riqualificazione energetica.

ENGIE, Gruppo mondiale di energia e servizi, opera attraverso tre principali attività: la produzione di energia elettrica da fonti con basse emissioni di anidride carbonica (in particolare mediante gas naturale ed energie rinnovabili), le infrastrutture energetiche e le soluzioni per i clienti.

ENGIE, guidata dall’ambizione di contribuire ad un progresso armonioso, affronta le grandi sfide globali – lotta al riscaldamento climatico, accesso di tutti all’energia, mobilità – offrendo ai clienti pubblici, alle imprese e ai privati, soluzioni per la produzione di energia e servizi in grado di conciliare interessi individuali e collettivi. Le offerte integrate del Gruppo, a bassa emissione di anidride carbonica e ad alte prestazioni sostenibili, si basano sull’impiego di tecnologie digitali.

Le soluzioni di ENGIE, inoltre, vanno oltre l’energia perché in grado di promuoverne nuovi usi e favorire nuovi stili di vita e di lavoro. L’ambizione di ENGIE è condivisa quotidianamente dai 150.000 dipendenti che lavorano in 70 Paesi che, insieme a clienti e partner, costituiscono una comunità creativa di architetti che immaginano e costruiscono oggi le soluzioni per il domani.

ENGIE anticipa le tendenze future e affronta le grandi sfide globali quali la lotta al riscaldamento climatico, l’accesso all’energia da parte di tutti e la mobilità, attraverso sistemi sempre più efficienti, innovativi e sostenibili.

Ai propri clienti pubblici, alle imprese e ai privati, ENGIE propone un’offerta completa di soluzioni nell’ambito dell’energia e oltre l’energia, in grado di conciliare i bisogni individuali con gli interessi e il benessere della collettività, per contribuire al progresso armonioso del pianeta.

In Italia ENGIE, è presente sull’intera catena del valore dell’energia: dalla fornitura ai servizi, con particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata.

ENGIE è l’architetto del territorio, il partner affidabile che aiuta le Pubbliche Amministrazioni, le imprese, le famiglie e le persone a consumare meno e meglio.

ENGIE in Italia propone offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Con oltre 3.000 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), quinto nell’elettricità. È al fianco di istituzioni e comunità per gestire in modo innovativo ed efficiente l’energia e i servizi di 1 milione di clienti, tra i quali 300 comuni, 11 reti di teleriscaldamento e 20 impianti di cogenerazione, 3.500 scuole e 18 università. Detiene, infine, 6 parchi eolici, 5 impianti solari fotovoltaici e 3 impianti a biomassa, per un totale di 175,8 MW. Capacità che certamente intende aumentare.

ENGIE è un’azienda fatta di persone attente e sensibili alle problematiche ambientali, Imaginative Builders, pionieri dell’energia che sanno guardare «oltre» e trasformare il territorio non solo attraverso l’installazione di parchi eolici e fotovoltaici ma anche attraverso la riqualificazione degli edifici per garantire il massimo comfort e consumi ridotti.