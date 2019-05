ROMA – La sicurezza ha un ruolo centrale nella cultura aziendale Eni: si manifesta nelle Dieci regole d’oro sul tema, che rappresentano il corretto modus operandi di chi lavora in Eni e per Eni, in qualunque sito operativo in tutto il mondo. Lo sottolinea il gruppo energetico italiano in una nota.

Queste regole, spiega Eni, diventano una buona abitudine se la cultura della sicurezza ci coinvolge e ci accompagna sempre, in tutti i contesti, non solo in quello lavorativo. Per Eni la sicurezza è un valore alla base del vivere quotidiano: non solo lavorare sicuri, ma vivere sicuri.

Da questa consapevolezza sono nate le nuove campagne Safety starts @home e Safety starts @office per promuovere, a partire dalle regole d’oro, comportamenti sicuri e virtuosi in qualsiasi contesto di vita, tanto in ufficio quanto a casa, in situazioni in cui ci si sente maggiormente sicuri e protetti.

L’obiettivo di queste campagne, sottolinea il gruppo energetico, è di mostrare come queste dieci regole trovino un riscontro tangibile in molte circostanze della vita di tutti i giorni, affinché diventino consuetudine per ciascuno di noi. Il nostro comune obiettivo è che la sicurezza sia sempre più un modo di essere e di vivere. (Fonte: Eni)