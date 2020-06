Eni, selezionate 3 startup nell’ambito dell’iniziativa “Digital HR: Innovare per crescere”

ROMA – Si è conclusa oggi, 25 giugno, attraverso un evento online che ha coinvolto oltre 100 persone, la Call per startup di Eni “Digital HR: Innovare per crescere”, progetto di Open Innovation volto a individuare strumenti innovativi in ambito risorse umane per la gestione e la formazione continua delle persone.

I progetti selezionati da Eni, in collaborazione su questa iniziativa con Cariplo Factory, sono quelli proposti da SkillGym, Glickon e TeamEQ.

Per le 3 start up inizia ora un progressivo coinvolgimento da parte di Eni, mirato allo sviluppo di un percorso di innovazione.

La scelta delle startup è giunta al termine del processo di selezione, iniziato lo scorso novembre.

Delle 70 startup (58 italiane e 12 straniere) che hanno inviato la propria candidatura, 10 sono state selezionate per accedere alla fase finale della Call e hanno avuto la possibilità di presentare oggi il proprio progetto, mentre una giuria composta da rappresentanti Eni delle funzioni HR e Digital ha decretato i vincitori.

Attraverso la collaborazione con le migliori start up, Eni accelera il proprio processo di trasformazione digitale e contribuisce allo sviluppo di una rete virtuosa di aziende potenziali leader nell’innovazione tecnologica.

Lanciata lo scorso novembre 2019 in collaborazione con Cariplo Factory, la call “Digital HR: Innovare per crescere” non si è fermata durante l’emergenza sanitaria e ha proseguito coinvolgendo startup in grado di sviluppare soluzioni all’avanguardia negli ambiti del processo di engagement e feedback, delle soluzioni digitali per la gestione delle relazioni e della formazione continua delle persone Eni.

Le tre aree di interesse del progetto sono state:

1. ENGAGE YOURSELF, GIVE AND RECEIVE FEEDBACK: soluzioni digitali per innovare il processo di engagement e feedback in un’ottica di continuous process.

2. LET THE OTHERS KNOW MORE ABOUT YOU: soluzioni digitali volte al miglioramento delle relazioni tra persona e azienda e persona/persona.

3. LEARNING and TRAINING: soluzioni digitali nel settore della formazione continua, volte a ottimizzare e innovare i tradizionali processi di learning e training aziendali.

Con oltre 200 progetti di digitalizzazione in corso, trasversali a tutte le aree di business, la trasformazione digitale in Eni sta vivendo la sua fase cruciale e rappresenta per l’azienda una leva fondamentale per continuare a migliorare i propri risultati in termini di sicurezza, integrità degli asset, sostenibilità ed efficienza operativa.