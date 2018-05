Eni For 2017, Eni lancia il dodicesimo Rapporto di Sostenibilità

ROMA – Eni lancia il 12° rapporto di sostenibilità, Eni For 2017. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il rapporto descrive come la società stia integrando i principi di sostenibilità in tutte le fasi del proprio business.

“Siamo una società che opera nell’energia e sentiamo la responsabilità di contribuire alla costruzione di un futuro in cui ognuno di noi possa avere un accesso efficiente e sostenibile all’energia,” ha commentato Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni. “Integrare tutti gli aspetti di sostenibilità nel nostro business è fondamentale per realizzare questo impegno: crea valore per i paesi in cui operiamo e per la nostra compagnia, riducendo i rischi e aprendo nuove opportunità.”

La sostenibilità sta diventando in Eni una parte sempre più integrante delle operazioni in tutte le linee di business, a partire dall’azione del più alto livello della compagnia, il Consiglio di Amministrazione, che nel 2014 ha creato un Comitato Sostenibilità.

Eni sta anche operando con partner importanti per condividere le migliori prassi e sviluppare iniziative comuni. La sezione di Eni For 2017 dedicata alla decarbonizzazione, per esempio, segue le raccomandazioni della Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), di cui Eni è l’unico membro dell’industria Oil & Gas. Eni è anche membro fondatore della Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) e partecipa attivamente alla Climate and Clean Air Coalition (CACC) del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UN Environment).

Il Rapporto Eni For 2017 spiega in dettaglio il lavoro svolto in tre aree fondamentali: cambiamento climatico, modalità operative, e cooperazione con comunità e terze parti, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’energia. Contiene casi studio di eccellenza operativa e interviste a partner di primo piano.

Numeri chiave per il 2017: