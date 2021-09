Eni gas e luce, un “Progetto Futuro” per raccontare il mondo delle Società Benefit attraverso i giovani

Eni gas e luce presenta Progetto Futuro, una produzione editoriale nata in collaborazione con K Magazine per raccontare cosa significhi essere una Società Benefit. Da luglio 2021 Eni gas e luce ha aggiornato il proprio statuto in Società Benefit, diventando di fatto la prima grande azienda del settore dell’energia a farlo. Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone e sull’ambiente.

Progetto Futuro nasce proprio con l’obiettivo di far conoscere altre aziende che hanno scelto di diventare Società Benefit: chi sono, cosa fanno e che impegni hanno preso nei confronti delle persone, della società e dell’ambiente. Il tutto raccontato con le parole della generazione di domani, attraverso interviste realizzate da giovani studenti. Tre liceali hanno infatti vissuto l’esperienza di diventare dei reporter, seguendo prima un workshop di scrittura tenuto dai giornalisti di K Magazine e realizzando tre interviste a fondatori e manager di Società Benefit. Eni gas e luce ha fatto quindi incontrare Martino, Davide e Matilde con Ricehouse, MUV e The ID Factory per confrontarsi su che cosa significhi “sostenibilità” per un’azienda e su quale sia la loro missione.

Nelle interviste si parlerà dei sogni e delle incertezze della Generazione Z e di come diventare Società Benefit, per un’azienda, non sia solo un titolo, ma un impegno statutario. Oltre agli articoli, sempre con l’obiettivo di permettere agli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro, Progetto Futuro realizzerà anche un podcast in cui i ragazzi ingaggiati della redazione di K Magazine incontreranno e intervisteranno professionisti del mondo dell’arte e dello spettacolo che hanno saputo trasformare le loro passioni in un lavoro. Le prime due puntate avranno come ospiti Lorenzo Sandano, Food Writer e influencer, e Giuseppe Bertuccio d’Angelo, fondatore di Progetto Happiness.

Le interviste si potranno leggere su K Magazine a partire dal 15 settembre mentre le puntate del podcast potranno essere ascoltate sul profilo Spotify di Eni gas e luce.