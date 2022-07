Eni premiata all’Energy Innovation Award di Energy Intelligence per transizione green FOTO ANSA

Eni è stata premiata con l’Energy Innovation Award di Energy Intelligence, a riconoscimento delle strategie messe in atto per la realizzazione della transizione energetica e dell’accelerazione negli investimenti a basse emissioni di carbonio. Il premio, comunica una nota del gruppo, sarà consegnato all’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a Londra durante il 2022 Energy Intelligence Forum, che si terrà dal 4 al 6 ottobre.

Eni si è classificata al primo posto in termini di obiettivi di riduzione delle emissioni, resilienza del portafoglio e trasformazione del proprio modello di business, e ha costantemente ottenuto un punteggio tra i primi 3 nel Transition Strategy Index. In termini di investimenti a basse emissioni di carbonio, inoltre, la società ha intensificato significativamente le proprie attività per il 2020-21.

Eni ha progressivamente accelerato il proprio percorso di transizione energetica che la porterà nel 2050 all’azzeramento delle emissioni sia dai propri processi industriali che dai prodotti e dal loro consumo da parte dei clienti.