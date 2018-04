NEW YORK – Si svolge anche quest’anno dal 24 al 27 aprile a New York la Social Media Week, considerata tra i dieci eventi più innovativi e rivoluzionari al mondo.

Questa settimana dedicata alla comunicazione ha l’obiettivo di esplorare l’impatto sociale, culturale ed economico del web, del digital e dei social network, e di aiutare le persone e le organizzazioni a connettersi attraverso la collaborazione e la condivisione di idee, esperienze, conoscenze ed informazioni.

Ogni anno coinvolge fisicamente nel mondo migliaia di persone in 26 città che rappresentano i cinque continenti. E quest’anno Eni è supporting sponsor dell’evento.

L’obiettivo del cane a sei zampe, in linea con il focus della manifestazione Closer – Where Technology meets Humanity, è raccontare come la complessità, le peculiarità del business e l’importanza delle persone e delle competenze vengano valorizzate nella comunicazione digitale della compagnia.

Con una live session che ha ospitato esperti illustri del panorama digitale internazionale dal titolo How to Win Attention and Get Your Message Through, Eni ha condiviso esperienze e best practice su come si sta evolvendo la rete e il concetto di reputazione per i brand.