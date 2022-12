Fusione (non fissione) nucleare senza radioattività e scorie. Forse in Usa ce l’hanno fatta. Domani l’annuncio FOTO ANSA

Domani dagli Usa arriverà un annuncio storico: ovvero la fusione nucleare per produrre energia senza radioattività e scorie. La fusione nucleare è la produzione di energia così come avviene nel Sole, due atomi di idrogeno che si fondono. Noi umani non ce l’abbiamo mai fatta. Noi facciamo la fissione nucleare, cioè spezziamo gli atomi per produrre energia, ma così produciamo anche radioattività e scorie.

Verso la fusione nucleare

La fusione nucleare (quella che alimenta il Sole e che produce energia dalla fusione di due atomi di idrogeno, generandone uno di idrogeno) è il sogno degli scienziati da oltre 50 anni. Al contrario della fissione, non crea radioattività o scorie, non ha bisogno di combustibili rari e utilizzabili per costruire ordigni atomici (l’idrogeno si ricava facilmente dall’acqua). Inoltre per la prima volta nella storia di questi esperimenti una reazione di fusione avrebbe prodotto più energia di quella usata per innescarla. La scoperta è avvenuta presso la National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California.

Addio a gas, petrolio, rinnovabili?

Se la scoperta sarà confermata ci sarà un cambiamento epocale nel mondo dell’energia. Non subito certo, ci vorranno anni e anni, ma l’energia nucleare pulita, e ricavata semplicemente dall’acqua, prenderà quasi sicuramente il posto di tutte le altre forme di energia che conosciamo oggi. Gas, elettricità, carburanti…