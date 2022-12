Enel S.p.A. (“Enel“) informa che la sua controllata quotata Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) ha perfezionato in data odierna la cessione dell’intera partecipazione, pari al 99,09% del

capitale sociale, detenuta in Enel Transmisión Chile S.A. (“Enel Transmisión Chile”), società quotata cilena di trasmissione di energia elettrica, a Sociedad Transmisora Metropolitana S.p.A. (“STM”), controllata da Inversiones Grupo Saesa Ltda (“Grupo Saesa”).

Enel cede il business della trasmissione di elettricità in Cile

A seguito dell’avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e successivamente all’approvazione da parte dell’autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (FNE), la cessione è stata eseguita in conformità a un’offerta pubblica di acquisto che STM e Mareco Holdings Corp. hanno avviato il 7 novembre e concluso il 6 dicembre 2022.

STM ha pagato un corrispettivo complessivo in termini di equity di 1.399 milioni di dollari USA per l’intera partecipazione detenuta da Enel Chile in Enel Transmisión Chile, corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari USA in termini di entreprise value, incluso l’aggiustamento prezzo basato sull’applicazione di un tasso di interesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data di lancio dell’offerta pubblica di acquisto.

Nell’ambito di tale operazione, STM ha inoltre rimborsato i prestiti intercompany di Enel Transmisión Chile. Complessivamente l’operazione ha generato un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,5 miliardi di euro e un impatto positivo sul risultato netto di Gruppo reported di circa 435 milioni di euro.

L’operazione non avrà alcun impatto sui dati economici ordinari del Gruppo. L’operazione è in linea con l’attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all’obiettivo

di focalizzarsi sui core business nei Paesi Tier-1, fra cui il Cile, uscendo da altri business non più allineati con la strategia del Gruppo, come le attività di trasmissione.