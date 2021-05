Impianto di Fusina, il vincitore del concorso lanciato da Enel per ridisegnare la centrale

Il 13 luglio 2020 Enel Produzione S.p.A., società del Gruppo Enel S.p.A., ha lanciato un Bando per un Concorso di Progettazione – privatistico, competitivo, trasparente e non discriminatorio – per la valorizzazione architettonica e paesaggistica del sito industriale di Fusina, in provincia di Venezia.

A seguito della chiusura del bando, il 13 novembre 2020, la Commissione Giudicatrice, formata da rappresentanti Enel, esponenti delle Istituzioni locali e dell’Università IUAV, ha definito la seguente graduatoria il 21 aprile 2021, sulla base di criteri di sostenibilità ambientale e sociale, elementi di innovazione tecnologica, design, impatto visivo (stabiliti dall’art. 5.2 del bando):