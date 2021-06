Enel, a Matera la rete elettrica del futuro: progetto Grid Futurability, 9 km di linee, 129mila clienti

Enel sperimenta a Matera la rete elettrica del futuro. Il progetto “Grid Futurability” avrà la durata di cinque anni (dal 2021 al 2025), con investimenti pari a 27 milioni di euro. Il progetto di E-Distribuzione è stato presentato in un evento digitale moderato dal direttore di Italian Tech de La Repubblica, Riccardo Luna.

Enel, a Matera la rete elettrica del futuro

Nella Città dei Sassi – che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura – gli interventi interesseranno circa nove mila chilometri di linee, 31 impianti primari e 2.412 impianti secondari con benefici per oltre 129 mila clienti.

“Vogliamo fare di Matera – ha spiegato l”amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri – l’esempio più evoluto di smart city”. L’obiettivo – è stato spiegato – è quello di avere “una rete elettrica sempre più digitale, sostenibile, resiliente e partecipativa, realizzata in uno dei comuni più belli d’Italia, che integra il territorio e la tradizione con l’innovazione”.

“La scelta di una città come Matera per sperimentare la rete elettrica del futuro – ha aggiunto Ranieri – non è casuale: il progetto, che potrà essere replicato in altre aree del Paese, permetterà di mettere in campo tecnologie, energie e risorse per rispondere alle esigenze specifiche del Comune e della sua straordinaria conformazione urbana, abilitando la trasformazione in una vera e propria smart city e dimostrando come la bellezza del territorio possa convivere e integrarsi perfettamente con l’innovazione”.

“La transizione energetica rende l’infrastruttura di distribuzione dell’energia elettrica un fattore cruciale – Ha detto nel corso dell’evento Antonio Cammisecra, Direttore Global Infrastructure & Networks di Enel – e fa sì che sempre più persone contribuiscano a rendere l’energia elettrica un fattore determinante per uno stile di vita più sostenibile. I cittadini, grazie alla digitalizzazione della rete, vengono posti al centro di questa evoluzione e Matera potrà contare su un’infrastruttura aperta e flessibile che si adatta proprio ai fabbisogni del cliente.

Grid Futurability, che stiamo introducendo a Matera, è il modello di Enel a livello globale per la trasformazione delle reti di distribuzione in smart grids attraverso la combinazione di sistemi tradizionali e soluzioni digitali avanzate che le rendono più affidabili ed efficienti, aperte alla partecipazione degli stakeholder e sostenibili”.

L’amministrazione locale lucana soddisfatta per Grid Futurability

“Da Matera, una delle città più antiche del mondo, facciamo un passo nel futuro”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un videomessaggio inviato all’incontro digitale. “Dopo il successo di Matera 2019 e la sperimentazione del 5 G, la Città dei Sassi, insieme a tutta la Basilicata, si prepara a diventare cuore pulsante delle nuove tecnologie. Matera nel corso della sua storia ha già dimostrato di essere una ‘smart city’. Ora, con questo progetto, facciamo un altro passo in avanti, mettendo le persone al centro e fornendo servizi energetici a misura di cittadino. E così, ad esempio, anche le case degli antichissimi Sassi potranno diventare smart”.

Bardi si è poi detto felice che “una grande impresa come E-Distribuzione abbia scelto la nostra terra per un progetto unico in Italia. Ringrazio l’azienda per aver scelto per questo progetto la strada di un ampio coinvolgimento istituzionale. È un’iniziativa coerente con la spinta che viene dall’Europa e dal Governo verso la transizione ecologica e per un futuro di qualità”.