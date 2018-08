ROMA – Addio vecchie lampadine alogene: dal primo settembre scatta infatti il divieto di vendita nello spazio comunitario europeo in ottemperanza del regolamento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] (il n. 244/2009 sulla progettazione eco-compatibile delle lampade a uso domestico, collegato alla direttiva Eup – Energy Using Products 2005/32/EC) che, previsto per il 2016 e poi posticipato di due anni, scatterà appunto il 1 settembre 2018.

Le lampade ad incandescenza consumano troppo, quando dovremo sostituire quelle vecchie potremo scegliere lampadine più eco-friendy, come i Led, che consumano ben cinque volte di meno delle alogene.

Risparmieremo anche in termini economici: il passaggio da una lampada alogena di media potenza a un LED ad alta efficienza energetica, scrive il Messaggero, permetterà di risparmiare circa 115 euro, considerato il ciclo di vita del LED di circa 20 anni, e di recuperare il suo costo entro un anno.