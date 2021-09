Perché le bollette di luce e gas continuano ad aumentare? Cambiamenti climatici, aumento del costo delle emissioni di CO2 e prezzo gas

Perché le bollette di luce e gas continuano ad aumentare? La risposta non è così semplice. Ma ci sono almeno tre fattori da prendere in considerazione: i cambiamenti climatici, l’aumento del costo per le aziende per poter emettere CO2 e l’aumento del prezzo del gas.

I rincari

Ad anticipare l’imminente aumento delle bollette è stato, la scorsa settimana, il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha parlato di un possibile aumento “fino al 40%” sulla bolletta dell’energia elettrica. Secondo le previsioni, inoltre, è previsto un rincaro anche del +30% per il gas naturale.

Il rincaro era iniziato lo scorso luglio quando ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti parlò di un rincaro del +9.9% dell’energia elettrica e del +15.3%.del gas naturale. Rincaro che fu attenuato grazie ad un intervento dell’Autorità sugli oneri di sistema. Questa volta però sarà difficile attenuare i rincari.

I motivi

Secondo gli esperti i rincari sono dovuti principalmente a tre fattori: il cambiamento climatico, l’aumento dei prezzi per le emissioni di CO2 e l’aumento della domanda su scala mondiale.

L’aumento dei prezzi per le emissioni di CO2

Con le emissioni di CO2 funziona così: le aziende sono tenute a comprare quote di emissione per compensarne la quantità emessa in atmosfera. Nell’ultimo periodo, per via delle politiche comunitarie, il prezzo di queste quote è aumentato.

L’aumento della domanda di gas naturale

In tutto il mondo sta aumentando la domanda di gas naturale e quindi, come ovvio, i prezzi stanno aumentando.

I cambiamenti climatici

Come ormai abbiamo imparato a nostre spese i cambiamenti climatici stanno influenzando sempre di più le nostre economie. E l’aumento delle temperature sta determinando un maggior uso dei condizionatori e quindi un maggior consumo di gas.

Cosa farà e cosa ha già fatto il Governo

A luglio, per contenere la prima stangata, il Governo Draghi aveva già stanziato più di un miliardo di euro. Anche questa volta, con tutta probabilità, il Governo dovrà ricorrere a qualche fondo per cercare di contrastare gli aumenti. Ma questa volta servirà più denaro.

Come tagliare le bollette di luce e gas e risparmiare subito

Passare subito alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, in questo momento, è la scelta giusta per minimizzare o azzerare l’impatto del rincaro in arrivo per le bollette.