Principessa Victoria di Svezia e il Principe Daniel visitano la sede di Enel X a Roma

La Principessa Ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel hanno visito a Tor di Quinto a Roma la sede di Enel X. All’incontro ha partecipato anche la Ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi.

Enel x, la visita della principessa Ereditaria di Svezia

L’incontro è avvenuto oggi, martedì 19 ottobre. E’ stato organizzato nell’ambito di una serie di incontri per promuovere le relazioni bilaterali nei settori del commercio e degli investimenti.

Enel X e Enel Green Power, le strategie per la transizione energetica

L’appuntamento, poi proseguito presso l’Istituto Svedese di Studi Classici, ha permesso di conoscere le tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici e di approfondire le strategie di Enel X ed Enel Green Power per la transizione energetica in Italia e a livello globale.