Programmare il tuo viaggio estivo con l’auto elettrica è semplice e veloce

Siamo immersi in un’epoca di innovazione tecnologica e la mobilità elettrica è al centro di questa rivoluzione. E con l’arrivo della stagione estiva e l’avvicinarsi delle vacanze, per chi viaggia in elettrico diventa fondamentale programmare con cura ogni dettaglio del tragitto. Farlo è molto semplice. Tra le migliori app per muoversi in modo green c’è sicuramente quella di Enel X Way, uno strumento indispensabile per chi possiede un’auto elettrica o ibrida.

Ma cos’è esattamente Enel X Way e come può facilitare i viaggi?

Enel X Way è un’app mobile, disponibile su tutti gli store, sviluppata per gestire tutte le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi. Offre l’accesso a oltre 300.000 punti di ricarica in Italia e in Europa. L’app include una mappa interattiva in tempo reale che consente di trovare o filtrare le stazioni di ricarica vicine in base alla disponibilità, alla potenza massima di ricarica o al tipo di spina. Inoltre, l’app consente di avviare o interrompere le sessioni di ricarica, monitorare il progresso della ricarica, utilizzare funzioni di ricarica intelligenti, posticipare o ritardare l’orario di inizio della ricarica e impostarne la durata.

Una delle innovazioni più importanti dell’app Enel X Way è la funzione “viaggi”. Questa funzionalità permette di pianificare i propri percorsi, anche i più lunghi, senza preoccupazioni. L’app monitora lo stato dei punti di ricarica e consente di trovare sempre la stazione più vicina grazie a una comoda mappa.

Grazie all’app è possibile, inoltre, creare dei veri e propri itinerari in elettrico personalizzati, in grado di far scoprire agli utenti le bellezze italiane ed europee in modo sostenibile. Si tratta di percorsi lungo le tratte più suggestive, con indicazioni precise su tragitti, tappe e stazioni di ricarica. Che si tratti di località marittime, centri storici o supermercati, le stazioni di ricarica rapida sparse in tutta Italia ed Europa permettono di viaggiare ovunque senza pensieri.