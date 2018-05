ROMA – Si chiama Bettery il progetto che si è aggiudicato la seconda edizione di Next Energy, contest promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per individuare i nuovi talenti dell’energia in Italia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La giuria, presieduta da Catia Bastioli, presidente di Terna, ha premiato con un voucher da 50.000 euro in servizi il migliore progetto innovativo tra i 10 selezionati all’interno della Call for Ideas, proposti da altrettanti Team di innovatori.

Bettery, progetto proposto nell’ambito della categoria Smart Grid & Energy Storage, intende portare sul mercato la batteria liquida ecosostenibile con la più elevata energia specifica e il più basso costo. Bettery ha seguito il percorso di accelerazione presso PoliHub Startup District&Incubator di Milano.

Il team di innovatori ha avuto l’opportunità di beneficiare di un percorso di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di tre mesi, curato da Cariplo Factory attraverso una rete che comprende Polihub, Fondazione Filarete, Digital Magics, Impact Hub, dPixel, LUISS EnLabs, Consorzio ARCA. Il progetto vincitore è stato accelerato con criteri di prossimità e specialità dalla struttura più adeguata alla sua innovazione tecnologica.

I requisiti previsti dalla Call for Ideas appena conclusa: team con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 4.

La seconda edizione di Next Energy si è caratterizzata grazie ai seguenti numeri qualitativamente rilevanti: