ROMA – Al via la Call for Innovation HRR – Human Renewable Resources: iniziativa lanciata da Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, e da Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell’energia.

Tutte le startup e PMI innovative italiane, che operano nei settori HRTech ed EduTech, possono inviare il proprio progetto entro il 13 maggio sul sito https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/hrr-human-renewable-resources.

L’obiettivo della Call è individuare i migliori servizi, applicazioni, soluzioni di ultima generazione e ad alto valore aggiunto, in grado di innovare processi e funzioni da mettere a disposizione dell’area HR di Terna, contribuendo ad una vera e propria trasformazione digitale. In particolare, si mira a rinnovare l’attività di recruiting, offrendo ai candidati un’esperienza innovativa, dinamica e interattiva, in grado di attirare e selezionare i migliori talenti. Inoltre, si vuole potenziare e rendere più efficace l’attività di formazione e di sviluppo del personale, grazie alle nuove metodologie e all’innovazione delle competenze e delle attitudini delle persone di Terna. Ogni fase del lavoro all’interno della struttura HR in Terna è orientata a creare le condizioni per valorizzare ciascuna persona nella propria crescita personale e professionale e l’azienda nel compimento della sua mission.

Le persone che lavorano in Terna, infatti, sono considerate come risorse umane rinnovabili in grado di sviluppare le proprie competenze, e quindi di crescere, adattandosi alle nuove sfide imposte dalla transizione energetica in corso e all’impatto dell’evoluzione tecnologica sui processi aziendali. Le 10 startup e PMI più promettenti saranno protagoniste il 20 giugno, presso l’headquarter di Terna a Roma, della giornata finale di Pitch, un’occasione per presentarsi e illustrare le proprie soluzioni innovative.

Tra le novità di questa Call l’opportunità che Terna potrà dare, ad un massimo di tre startup fra tutti i finalisti, di accedere a percorsi di accelerazione presso i propri Innovation Hubs, nuovi centri di ricerca sul territorio per una forte cooperazione fra risorse interne, università e startup che renderanno Terna sempre più una rete anche dal punto di vista della condivisione della conoscenza. La giuria formata da Digital Magics EnergyTech, Terna e aziende partner premierà la migliore startup o PMI con 15.000 euro e sceglierà i modelli di business più interessanti che avranno la possibilità di avviare delle partnership di collaborazione e Open Innovation con Terna