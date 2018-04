ROMA – Terna incontra cento neo-laureati al Teatro Eliseo di Roma. L’iniziativa si terrà il prossimo 19 aprile, all’interno della partnership del gestore della rete elettrica nazionale con il prestigioso teatro italiano, e consente a giovani laureati di “mettere in scena” il proprio talento.

I giovani, tutti laureati in Economia e Ingegneria con una votazione di almeno 105/110, una buona conoscenza dell’inglese e meno di 30 anni, sono invitati ad esprimersi e a lavorare insieme in un laboratorio teatrale che ha lo scopo di far emergere attitudini e abilità, valutate da assessor professionisti, utili a Terna per selezionare nuovi talenti.

L’intera giornata sul palco del Teatro Eliseovedrà impegnati i ragazzi, che, divisi in gruppi e seguiti da insegnanti di teatro affronteranno le prove della giornata vivendo un’opportunità unica di crescita e apprendimento.

Leadership, orientamento al risultato, lavoro di squadra, flessibilità e attitudine digitale sono alcune delle competenze su cui i ragazzi saranno chiamati a esprimersi fuori dai classici schemi di un assessment center.

La giornata si svilupperà in quattro atti, simulando la creazione di una performance teatrale, dalla scrittura al casting, dal trailer alla messa in scena.

La partnership di Terna con il Teatro Eliseo si articola anche in altre iniziative per favorire la diffusione di una maggiore sensibilità culturale presso le giovani generazioni. Con Terna ti invita a Teatro l’azienda, ha dato la possibilità agli alunni di alcune scuole superiori di Roma di assistere gratuitamente agli spettacoli della stagione in corso al Teatro Eliseo.

“Il recruitment day del 19 aprile, ha dichiarato Silvia Marinari, Responsabile risorse umane e organizzazione di Terna, rientra nel progetto di rinnovamento dei canali di attrazione e contatto di Terna. Cerchiamo talento, passione ed energia per affrontare le sfide e i programmi di sviluppo e crescita previsti per i prossimi anni. Stiamo lavorando con partnership e iniziative inedite per farci conoscere e attrarre i migliori talenti sul mercato”.

“Come direttore artistico del Teatro Eliseo, ha commentato Luca Barbareschi, sono felice di ospitare questa iniziativa che vede al centro i giovani e premia il loro spirito di iniziativa e la voglia di mettersi in gioco anche in campo creativo. Che possa essere una giornata all’insegna della scoperta di nuovi talenti e della riscoperta della passione che muove la vita di ciascuno, ad ogni età!”.