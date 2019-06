MILANO – Windcity: si chiama così il progetto che si è aggiudicato la terza edizione di Next Energy, il programma promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per valorizzare giovani neolaureati e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi e start-up focalizzate su tematiche attinenti allo sviluppo del sistema energetico. La Giuria, presieduta dalla Presidente di Terna Catia Bastioli, ha premiato con un voucher di 50.000 euro, spendibili in ulteriori servizi di accelerazione, la migliore idea tra le 10 selezionate a fine gennaio, all’interno della Call for Ideas, tutte focalizzate su specifici progetti con una forte connotazione di sostenibilità ambientale, spiega Terna in un comunicato.

Windcity ha sviluppato e prodotto V-Stream, una turbina a geometria variabile. La tecnologia è composta da mini-turbine auto-adattive capaci di generare energia da vento e acqua. La soluzione di Windcity può rappresentare una nuova frontiera nelle energie rinnovabili perché garantisce una produzione energetica ottimale e adattiva. Inoltre, spiega Terna, la dimensione di V-Stream consente l’utilizzo di queste fonti di energia anche in contesti urbani.

Questo team, al pari degli altri nove, ha avuto l’opportunità di accedere ad un percorso di incubazione della durata di due mesi, customizzato secondo uncriterio di prossimità geografica, adottato per ottimizzarne la fruizione, e in base al matching tra le esigenze dei team e lo specialismo dell’incubatore, il tutto grazie all’ecosistema di incubatori, distribuito su tutto il territorio nazionale, di Cariplo Factory.

Tra i requisiti previsti dalla Call for Ideas appena conclusa, un livello di Technology Readiness Level (TRL) compreso tra 2 e 5 e almeno un componente del team con meno di 35 anni.

La terza edizione di Next Energy si è contraddistinta per aver raccolto numeri in crescita su tutte le Call: