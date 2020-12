JuiceBox, la struttura di Enel X per ricaricare l’auto elettrica a casa o in garage

Vestas ha siglato un accordo con Enel X per avere più veicoli elettrici nella sua flotta aziendale. Vestas Wind Systems A/S è leader globale nelle soluzioni di energia sostenibile. Enel X è la business line del Gruppo Enel dedicata ai servizi energetici avanzati.

Enel X aiuterà Vestas nell’elettrificazione della flotta aziendale

Grazie a questo accordo, Enel X fornirà a Vestas le infrastrutture necessarie per l’elettrificazione della sua flotta aziendale in tutti i mercati di servizi più importanti. “Questo nuovo accordo segna un altro passo importante nella collaborazione fra Vestas e il gruppo Enel” afferma Francesco Venturini, CEO di Enel X.

“Il ruolo chiave di Enel X in qualità di leader tecnologico del settore della mobilità elettrica continua a spingere la e-Mobility Revolution. Supportando Vestas verso i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. E promuovendo inoltre la mobilità elettrica come uno dei veri fattori abilitanti di un futuro a emissioni zero. Verso il quale le due società stanno lavorando insieme da lungo tempo”.

Vestas e il “dovere” di “implementare il cambiamento”

“Se vogliamo avere successo in questo progetto di transizione energetica su scala globale, i leader industriali hanno il dovere di implementare il cambiamento che vogliamo vedere”. Lo afferma Anders Nielsen, Chief Technology Officer di Vestas. “Uno degli obiettivi principali per Vestas è quello di attivare più sistemi per le energie sostenibili. Promuovendo lo sviluppo sempre maggiore dell’energia rinnovabile nel settore dei trasporti, oltre che in quello elettrico. Unendo le nostre forze con Enel X possiamo dimostrare con orgoglio la realizzazione di questo processo lungo tutta la nostra impronta globale. Per aprire la strada verso un futuro più sostenibile”.

Come funziona l’accordo tra Enel X e Vestas

Enel X fornirà a Vestas con una soluzione di ricarica basata su cloud, e 370 stazioni di ricarica. Che comprenderanno JuiceBoxes, che permettono una ricarica mobile dei veicoli elettrici. E JuicePoles, per ricaricare due veicoli nello stesso momento grazie a card con tecnologia RFI o App.

La rete di ricarica supporterà i servizi di Vestas e servirà le flotte aziendali in tutti i luoghi di lavoro in 15 dei maggiori mercati di Vestas in Europa e in America.

L’impegno di Vestas per diventare a impatto zero

Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale nell’impegno di Vestas a ritirare i veicoli convenzionali entro il 2025. Ed è parte dell’impegno dell’azienda a diventare a impatto zero senza l’uso di compensazioni entro il 2030, a dimostrazione delle sue ambizioni in materia di sostenibilità.

Una volta completata la transizione verso i veicoli elettrici, Vestas prevede di eliminare più di un terzo delle sue emissioni di anidride carbonica Scope1 e Scope2.

Inoltre, Vestas ed Enel X si sono impegnate a sfruttare le loro posizioni di leader industriali in uno sforzo congiunto per testare innovazioni che porteranno progressi nella transizione energetica. Entrambe le società si impegneranno ad individuare le opportunità di cooperazione sullo sviluppo di innovazioni in tema di e-mobility, integrazione della rete e sector coupling.