Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Canada. Les fabricants d’opiacés seront poursuivis en justice

La Colombie-Britannique, l’une des provinces canadiennes les plus touchées par les surdoses d’opiacés, a annoncé, mercredi 29 août, avoir lancé des poursuites contre plus de quarante entreprises pharmaceutiques fabriquant ou commercialisant ces puissants analgésiques à l’origine de milliers de morts au Canada. La quarantaine de sociétés poursuivies sont principalement américaines et canadiennes.

Argentine. Avortement, le Parlement argentin se prononcera le 13 juin sur un texte de dépénalisation et de légalisation de l’avortement

Les députés se prononceront le 13 juin sur un projet de loi soutenu par une majorité d’Argentins, alors qu’une centaine de femmes meurent tous les ans des suites d’avortements clandestins, selon les ONG. En témoigne cette affaire qui secoue le pays depuis quelques jours, celle d’une enfant de 11 ans, enceinte à la suite de viols commis par son beau-père, et qui n’a pas pu accéder à l’avortement parce que la conservatrice province de Salta, où elle réside, a limité par un décret de 2012 à douze semaines la possibilité d’avorter en cas de viol.

France. Tenter d’assurer un avenir à La Poste. L’Etat va transférer le contrôle de La Poste à la Caisse des dépôts par le biais de la loi Pacte

L’Etat va créer un vaste groupe financier public autour de La Poste. Objectif : permettre à l’opérateur postal, menacé par la disparition du courrier, d’absorber CNP Assurances. L’opération, complexe, sera menée en plusieurs étapes. Le gouvernement déposera d’abord un amendement au projet de loi plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), prochainement examiné par le Parlement, afin de permettre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de devenir majoritaire au capital de La Poste. La Caisse détenait jusqu’à présent 26 % du groupe postal, au côté de l’Etat. Celui-ci va donc se désengager largement de La Poste, mais conservera, selon une source proche du dossier, une minorité de blocage (c’est-à-dire, au moins 34 %).

President Trump attacked Google

President Trump Accuses Google of Burying Conservative News in Search Results. Trump, in a series of early morning Twitter posts on Tuesday, attacked Google for what he claimed was an effort to intentionally suppress conservative news outlets supportive of his administration. Senator Ted Cruz, Republican of Texas, has suggested that if internet companies are not a “neutral platform,” they should not be protected by a law known as Section 230 of the Communications Decency Act, which gives companies broad legal immunity for what people put on their services.

Iceland — Puffins are in trouble

Overfishing, hunting and pollution are putting pressure on the birds, but climate change may prove to be the biggest challenge.

The birds have been in precipitous decline, especially since the 2000s, both in Iceland and across many of their Atlantic habitats. The birds are cherished by Icelanders as part of their history, culture and tourist trade — and, for some, their cuisine. “The puffin is the most common bird in Iceland,” said Erpur Snaer Hansen, acting director of the South Iceland Nature Research Center. “It’s also the most hunted one.”

Pollution May Dim Thinking Skills, Study in China Suggests Pollution May Dim Thinking Skills, Study in China Suggests

The impact of air pollution appeared especially stark in older men, a particularly worrying sign for countries with aging populations

Democratic Embrace of Diverse Candidates Collides With Barbed Politics of Trump Era

Andrew Gillum’s victory in the Democratic gubernatorial primary in Florida comes at a time when racial and ethnic issues are becoming more volatile and explicit in politics.