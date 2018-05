Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Le Moyen-Orient depuis la décision de Trump sur le nucléaire iranien

Le Moyen-Orient est devenu encore plus instable et dangereux depuis que Donald Trump a décidé de torpiller l’accord international sur le nucléaire iranien. D’abord, cette foucade porte un coup terrible dans la région au principe même de la diplomatie, déjà discréditée par son impuissance sur la question palestinienne et dans le conflit syrien. L’Europe et l’ONU, tous deux facteurs d’apaisement au Moyen-Orient, ont été marginalisées, Enfin. La flambée de violences de la nuit du 9 au 10 mai, entre Israël et l’Iran en Syrie, est déjà sans précédent. Mais la montée des tensions sur d’autres théâtres est également à craindre à très court terme.

Protestations contre l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem

Il s’agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de Gaza en 2014. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués, lundi 14 mai, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, lors de protestations contre l’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem. Au moins cinquante-deux Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la matinée et plus de 1 200 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère de la santé de Gaza.

Argentina: IMF’s chief is ready to aid Argentina

International Monetary Fund chief Christine Lagarde said on May 10 she is ready to aid Argentina and wants talks on a financing package to be finalized quickly. The talks with the Washington-based lender come 17 years after the country last defaulted on its debt and 12 years after it cut ties with the IMF. Despite the reform efforts, the country once again finds itself facing a falling currency, high debt and soaring inflation. Recent market turbulence has rocked Latin America’s third-largest economy, prompting President Mauricio Macri to announce on May 8 that he would request IMF help as a “preventative” measure.

Fight Against Opium, le jeu video pour dénoncer le trafic d’opium en Afghanistan

Il ressemble à première vue à n’importe quel autre jeu de plateforme le jeu créé par de jeunes codeuses afghans mais son but final est original : le personnage doit remplacer des plants de pavot par des bulbes de safran. Le message politique est clair : il s’agit de dénoncer la production d’opium dans le pays. L’Afghanistan produit en effet 90 % de l’opium mondial et cette production représente 63 % de son PIB. On y compterait par ailleurs 4,6 millions de toxicomanes.

Trois mille Irlandaises partent chaque année avorter en Grande-Bretagne. Une mère raconte son histoire

En République d’Irlande, en vertu du 8e amendement de sa Constitution, une femme ne peut actuellement avorter que si sa grossesse met sa vie en danger. Conséquence, trois mille Irlandaises partent chaque année avorter en Grande-Bretagne. Mais depuis quelques mois, de jeunes mamans osent parler et témoigner. Leur but est de peser dans le débat et de faire reconnaître leur choix. C’est par exemple le cas d’Amy Callahan, 35 ans. Alors que son bébé allait naître sans cerveau, elle a dû se rendre à Liverpool pour interrompre sa grossesse. Le 25 mai, les électrices et les électeurs irlandais voteront pour assouplir ou non la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En Europe, la Pologne, Chypre, Andorre et Malte n’autorisent pas non plus l’IVG, sauf circonstances exceptionnelles.

Financial Times Draghi appoggia Macron sulla riforma bancaria

Wall Street Journal Collaborazione tra Apple e Goldman Sachs sulle carte di credito

Washington Post Partiti venuti su dal nulla in Italia si muovono per formare il primo regime populista europeo occidentale

Financial Times JPMorgan potrebbe tornare sul mercato cinese dei valori mobiliari

Monde Vodafone e Liberty Global e il consolidamento delle telecomunicazioni in Europa

Financial Times Il denaro contante ha un futuro?

Financial Times Multa da 640.000 sterline per l’ad di Barclays mentre si conclude l’indagine sulla soffiata Binam Caroline