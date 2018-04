Rassegna stampa: Europa e non solo sui giornali del mondo

Le Monde: Île de Malte: un peu plus de un million d’euros pour acheter un passeport maltais

La journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée en octobre 2017, avait cherché à en dénoncer les failles. Dix-huit médias internationaux, dont Le Monde, rassemblés par l’association Forbidden Stories, ont décidé de reprendre son travail.

Le Monde La Grande Barrière de corail australienne: hécatombe de ses coraux

Environ 30 % des coraux du vaste ensemble sont morts durant la vague de chaleur survenue entre mars et novembre 2016.

Le Monde: NASA, un télescope de 337 millions de dollars (272 millions d’euros)pour rechercher des planets comme la Terre

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a été propulsé dans l’espace à 18 h 51 (0 h 51 jeudi, heure française). Cet engin, de la taille d’une machine à laver, aura pour mission de scanner les étoiles les plus proches de la Terre et les plus brillantes à la recherche d’exoplanètes dans leur orbite.

Le Monde: Barbara Bush: un des ses rares discours et ses trois choix de vie

L’ex première dame des États-Unis, l’épouse de l’ancien président américain George H. W. Bush , en juin 1990, prononçait un discours de remise de diplôme à l’université de Wellesley, près de Boston. L’une de ses rares prises de parole publiques, dans laquelle elle confiait ses « trois choix de vie »

Le Monde: Trump et les deux Corées en paix

Le président américain a dit, mercredi 18 avril, lors d’une conférence de presse au côté du premier ministre japonais Shinzo Abe en Floride, espérer que les pourparlers inédits annoncés avec Pyongyang pourraient permettre à toute la péninsule coréenne de « vivre en sécurité, dans la prospérité et en paix »

Le Monde: Madrid, Lausanne… et Paris: les business schools européennes et la formation continue

Partout dans le monde, les diplômés éprouvent le besoin d’enrichir et de renouveler leurs connais­sances. Et les entreprises poussent dans le même sens. A côté des organismes spécialisés, universités et grandes écoles cherchent donc à se renforcer sur ce marché en forte croissance. Certaines institutions comme la française Insead ou l’espagnole IESE y réalisent d’ailleurs l’essentiel de leur activité.

Le Monde: Loi asile-immigration, le débat s’est cristallisé autour de trois antiennes

Les députés parviendront-ils à adopter le projet de loi asile-immigration avant la fin de la semaine ? Les députés n’ont pas encore achevé l’examen de l’article 3 d’un texte qui en compte 41.

Le Monde Cuba, Miguel Diaz-Canel, un seul candidat pour succéder à Raul Castro

Une transition historique se prépare à Cuba. L’Assemblée nationale a ouvert mercredi 18 avril une session inaugurale destinée à désigner le nouveau président de l’île, alors que s’achèvent six décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. Une désignation sans suspense, puisqu’un seul candidat a été désigné par l’Assemblée : le premier vice-président, Miguel Diaz-Canel

Financial Times Il successore di Rotschild affronta la sfida negli USA

Financial Times Orange porta la rivoluzione nell’antico regime bancario

Financial Times L’invito di Macron per le riforme e l’appello alla democrazia …

Financial Times La fragile opportunità dell’Etiopia per fare luce sulla questione

delle libertà

Financial Times Lex – Goldman Sachs: accordo o non accordo …

Financial Times Orange porta la rivoluzione nell’ ancien régime bancario

Expansión Vodafone rielabora la sua offerta alle imprese per adeguarla al

nuovo modello del Cloud

Monde Disaccordo nazionale riguardo alla Siria

Times Plastica commestibile

Times La guerra ideologica dell’Europa

Times L’a.d. di Royal Mail avverte: facciamo attenzione allo shock prodotto dalle nuove tecnologie,

Wall Street Journal La Fed potrebbe autorizzare critiche e commenti sugli ‘stress test’

Wall Street Journal L’ostaggio americano di Erdogan …