Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Opinions: Korea’s destiny and a Nobel Peace Prize for Trump

Korea’s destiny as a global problem patch is dictated by its geography more than its leaders. Korea shields China’s vital ports on the Yellow Sea; it lures Russia with the hope of warm-water access to the Pacific; it juts at the Japanese home islands. Dominated for centuries by China, Korea found itself at the crossroads of two wars in the decade between 1895 and 1905, and nothing afterward has resembled true peace.

Arguably no four words are better calculated to explode the heads of liberals the world over than “Donald Trump’s Nobel Prize.” That was reason enough for thousands of Trump devotees to chant “Nobel! Nobel!” at a weekend political rally in Michigan

North Korea and South Korea: a historic summit

North Korean leader Kim Jong and South Korean President Moon Jae chatted about formally ending the Korean War, which technically continues, by the end of the year. And they ended their nearly nine hours together with a joint statement, putting all those aspirations down on paper.

Trump et les taxes sur l’acier et l’aluminium: l’UE a multiplié les demandes d’exemption définitive

Le président américain avait promulgué le 8 mars des taxes de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur celles d’aluminium. Mais, à la fin du mois de mars, il en avait exempté provisoirement — jusqu’au 1er mai — l’UE, qui a exporté pour 5,3 milliards d’euros d’acier et pour 1,1 milliard d’euros d’aluminium en 2017 aux Etats-Unis.

L’Union européenne (UE) a multiplié les demandes d’exemption définitive ces dernières semaines et a fait savoir qu’elle était prête à riposter en cas de mise en application de ces taxes.

Australie: le numéro trois du Vatican a décidé de plaider non coupable

Le tribunal de Melbourne a écarté plusieurs autres chefs d’accusation de même nature. Le numéro trois du Vatican a décidé de plaider non coupable.

Le prélat sera jugé pour des accusations d’agressions sexuelles anciennes, a décidé un tribunal de Melbourne, mardi 1er mai. Le cardinal australien de 76 ans dément catégoriquement toutes les accusations portées contre lui.

Le cardinal George Pell, l’un des plus proches conseillers du pape François, est le plus haut représentant de l’Eglise catholique ainsi poursuivi pour agressions sexuelles.

Plus de 200 millions de vues sur YouTube pour Anitta, la Beyoncé carioca

L’explosive chanteuse brésilienne Anitta, dans le clip de son tube, « Vai Malandra », a atteint plus de 200 millions de vues sur YouTube.

