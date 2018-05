Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Une nouvelle épidémie d’Ebola, la vaccination ne peut pas tout

Une nouvelle épidémie d’Ebola sévit dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), dans la province de l’Equateur. Elle a déjà provoqué la mort de 27 personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une campagne de vaccination dans la zone touchée a débuté le 21 mai, selon les autorités congolaises, ciblant « en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades et les contacts des contacts ». Pour la géographe Clelia Gasquet-Blanchard, l’endiguement d’épidémies comme celle que connaît la RDC passe, en amont, par une véritable politique de promotion de la santé.. Identifié depuis 1976, ce virus se caractérise par un taux de mortalité élevé,. Pour la RDC, par exemple, il s’agit de la huitième épidémie. Des enseignements ont ainsi pu être tirés par les acteurs de la santé publique locaux et internationaux.

La visite d’Emmanuel Macron en Russie

Le président français effectue une visite de deux jours à Saint-Pétersbourg. Les dossiers nucléaire iranien, ukrainien et syrien seront notamment mis sur la table. La visite d’Emmanuel Macron en Russie, jeudi 24 et vendredi 25 mai, devait commencer sous les ors du Kremlin à Moscou avant de se poursuivre à Saint-Pétersbourg pour le Forum économique international dont la France est cette année l’invitée d’honneur avec le Japon.

Deutsche Bank a annoncé des réductions des effectifs

Il y a dix ans, Deutsche Bank figurait parmi les plus grandes banques d’investissement de Wall Street. L’établissement allemand reste sur trois années de pertes d’affilée et a vu le cours de son action chuter de près d’un tiers depuis janvier, les investisseurs ne croyant plus en sa capacité à se redresser durablement. Face à des recettes en baisse de 12 % en 2017 et des coûts demeurant très élevés, la banque a accusé une perte nette de 735 millions d’euros.

Les Etats-Unis ont ordonné l’expulsion de deux diplomates vénézuéliens

Le président vénézuélien a accusé le chargé d’affaires des Etats-Unis Todd Robinson de mener un complot militaire contre lui, de vouloir détruire l’économie du pays et d’avoir promu l’abstention lors du scrutin présidentiel de dimanche. Il a aussi accusé l’autre responsable, Brian Naranjo, d’être le représentant à Caracas de la CIA.

Nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules aux Etats-Unis

A quelques jours de la fin du délai exonérant l’Europe de taxes punitives sur l’acier et l’aluminium, Donald Trump a de nouveau frappé fort mercredi 23 mai, envisageant d’imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules aux Etats-Unis. «J’ai demandé au secrétaire [au commerce Wilbur] Ross d’envisager d’ouvrir une enquête sous la Section 232 sur les importations de véhicules, y compris les camions et les pièces détachées, pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale américaine», a fait savoir le président des Etats-Unis, cité dans un communiqué de la Maison Blanche.

Assemblea annuale di Confindustria a Roma: rilanciare lavoro e made in Italy

Al prossimo governo Alessio Rocchi, presidente del Giovani imprenditori di Confindustria, chiede di “non buttare a mare tutto ciò che di buono è stato fatto dai precedenti governi e di spingere su tre linee importanti: lavoro, giovani e infrastrutture. Senza dimenticare l’Europa. Questo per proseguire la riprese della crescita che è iniziata nei precedenti tre anni.

Giuseppe Conte à la tête du gouvernement de coalition populiste

Enfant du sud de l’Italie, Giuseppe Conte est né le 8 août 1964 à Volturara Appula, un petit village de cinq cents âmes niché dans la campagne des Pouilles. Fils d’un fonctionnaire de la mairie et d’une institutrice, l’homme est le premier chef de gouvernement originaire du sud de l’Italie depuis près de trente ans. « C’est quelqu’un qui vient de la périphérie de ce pays (…), qui s’est fait tout seul, un dur », assure le leader du Mouvement 5 étoiles, Luigi di Maio, à son sujet.

