Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Concrete is an immensely strong material?

Crumbling infrastructure is a worldwide problem. Concrete is an immensely strong material, especially when coupled with steel. But he sudden collapse of the Morandi bridge in Genoa this week , with a tragic loss of life, adds to the concern of civil engineers that many bridges around the world which use reinforced concrete are deteriorating faster than was expected. The Genoa bridge is based on a design called a cable-stayed bridge, although it is a somewhat unusual variant. Such a bridge uses one or more towers, from which run cables that support the deck of the bridge. This is different from a suspension bridge, such as the Golden Gate Bridge in San Francisco, in which the cables holding up the deck are suspended vertically from a main cable anchored at either end of the bridge.

Allemagne. Reconnaissance d’un « troisième genre », le texte de loi doit encore être approuvé par le Bundestag

Le gouvernement allemand a adopté mercredi 15 août un texte légalisant un « troisième genre » sur les certificats de naissance, faisant du pays un précurseur en Europe dans la reconnaissance des personnes intersexes. A côté de féminin ou masculin pourra être choisie la mention « divers » pour les personnes concernées, selon ce texte de loi qui doit encore être approuvé par le Bundestag. « Personne ne doit être discriminé en raison de son identité sexuelle », a déclaré la ministre de la justice, Katarina Barley (sociale-démocrate, SPD), jugeant que cette modernisation de l’état civil aurait dû avoir eu lieu depuis longtemps déjà.

L’Espagne s’est engagée à reprendre les migrants arrivant en Allemagne

L’Espagne s’est engagée à reprendre les migrants arrivant en Allemagne mais ayant auparavant déposé une demande d’asile sur son sol. L’accord conclu entre les deux pays est entré en vigueur samedi 11 août, jour où le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, reçoit la chancelière allemande, Angela Merkel, dans sa résidence d’été du parc naturel de Doñana, en Andalousie. Cette mesure fait partie d’un accord conclu lors du conseil européen des 28 et 29 juin.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Air France KLM, le salaire de Benjamin Smith, le nouveau directeur general pourra atteindre un montant maximum de 4,25 millions d’euros par an

La rémunération de Benjamin Smith, nommé directeur général du groupe Air France-KLM, pourra atteindre un montant maximum de 4,25 millions d’euros par an, soit plus du triple de celle de son prédécesseur, a indiqué vendredi 17 août une source proche du dossier. Benjamin Smith, un Canadien de 46 ans qui était jusqu’alors numéro 2 d’Air Canada, a été nommé jeudi directeur général d’Air France-KLM. Le montant évoqué pour sa rémunération a immédiatement provoqué la polémique dans les rangs de la gauche de la gauche, de la droite et de l’extrême droite. «Pourquoi doit-il gagner trois fois plus que son prédécesseur? Alors qu’on refuse toute augmentation aux salariés», a demandé le député de La France insoumise Alexis Corbière dans un tweet.«Il faut revenir sur ce salaire mirobolant», c’est une decision «honteuse», a également critiqué le porte-parole du PCF Olivier Dartigolles sur LCI. Le nouveau patron, Benjamin Smith, est «le même qui va expliquer aux salariés d’Air France qu’il faut aller vers la modération salariale», s’est-il insurgé. C’est une petite ligne à la page 20 du rapport annuel du Financial Times, publié discrètement sur le registre du commerce britannique le 27 juillet, qui a mis le feu aux poudres. Conformément à la loi, le salaire du directeur général, John Ridding, y était inscrit : 2,6 millions de livres (2,9 millions d’euros) pour 2017. Soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente, de 50 % par rapport à 2015 et de 170 % par rapport à 2012.

Le « rhinocoin »: la monnaie virtuelle est adossée à la valeur de la corne des rhinocéros pour protéger les animaux

John Hume, 76 ans, élève plus de 1 600 rhinocéros dans son ranch de 8 000 hectares, soit 5 % de la population ­totale mondiale du pachyderme en voie d’extinction. Cet Afrikaner a organisé en 2017 la première vente aux enchères de cornes de rhinocéros par Internet. Des cornes qu’il prélève régulièrement en endormant ses animaux, selon une technique indolore, assure-t-il, et qui repoussent en deux ans eviron.

Mexique, vingt-deux tortues marines ont été trouvées mortes sur des plages de Puerto Arista, dans le sud de l’Etat mexicain du Chiapas

« Les causes de la mort n’ont pas été déterminées, en raison de l’état de décomposition des cadavres qui a empêché les autopsies », a précisé dans un communiqué différentes autorités gouvernementales dirigées par le ministère de l’environnement. Des traces de coups sur la tête et sur la carapace, et des marques laissées par des crochets ont toutefois été relevées sur 10 % des cadavres.

Chinese and U.S. negotiators are mapping out talks to try to end their trade standoff

Chinese and U.S. negotiators are mapping out talks to try to end their trade standoff ahead of planned meetings between President Trump and Chinese leader Xi Jinping at multilateral summits in November, said officials in both nations.

Getting out of the airport is becoming much more taxing for visitors to America and Europe

Getting out of the airport is becoming much more taxing for visitors to America and Europe because of lengthening queues for passport control. Not only are passengers getting fed up; airlines and many airports are, too. On August 13th Virgin Atlantic grumpily published data showing that Heathrow hit its target for processing more than 95% of non-EEA passengers within 45 minutes on only one day in July, with some waiting up to 156 minutes. It is not just a blip. Queues at Heathrow, Europe’s biggest airport, have been growing since 2015.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

New York Post Trump remembers Aretha Franklin as someone who ‘worked for me’

New York Post Trump’ surprises courtroom at Paul Manafort trial

New York Post The Kardashians are officially more powerful than the Windsors

New York Post Omarosa allegedly has video, audio, texts to back up book claims