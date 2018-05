Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

The internet is terrible now: why?

Chris Hayes asks professor Tim Wu what created the conditions for the current angst surrounding our online experience. From the rise of fake news and the troll farms pumping it out to the harvesting of our Facebook data by groups like Cambridge Analytica, Chris Hayes knows the internet feels pretty crappy these days. In this episode, Hayes examines how something once seen as a miracle of human connection became a free-for-all frenzy to get your clicks, and marvels at the lengths companies will go to keep your eyes to your screens.

France. Glyphosate, il est jugé cancérogène par l’Organisation mondiale de la santé, Emanuel Macron avait promis d’interdire l’herbicide en France

C’est l’herbicide le plus utilisé en France, et il est jugé cancérogène par l’Organisation mondiale de la santé. L’Assemblée nationale a rejeté dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mai des amendements, y compris LREM, qui visaient à graver dans la loi agriculture et alimentation la sortie du glyphosate en 2021. Après la décision de l’Union européenne en novembre de renouveler la licence de cet herbicide controversé pour cinq ans, Emmanuel Macron avait promis que la substance, principe actif du Roundup de Monsanto, serait interdite en France “dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans”. “L’inscrire dans la loi, c’est relancer des tensions”, a renchéri le rapporteur Jean-Baptiste Moreau (LREM), lui-même agriculteur.

France. La loi qui interdit « l’utilisation d’un téléphone mobile dans les écoles

La proposition de loi est consécutive à une explosion du taux d’équipement en smartphones des adolescents. Du côté des juristes, on fait valoir qu’une proposition de loi qui se limite à rappeler l’existant – sans entrer dans le détail du « comment faire » – n’a qu’une valeur symbolique. Pour les chefs d’établissement, le passage par la voie législative vient au contraire « sécuriser » les usages. En clair, la valeur symbolique de la loi justifiera les confiscations, qui pouvaient jusqu’ici poser problème dans les collèges où l’utilisation du téléphone était déjà interdite par le règlement. Rue de Grenelle, on explique qu’il faut en passer par la loi pour assurer l’interdiction dans l’ensemble des établissements. Le code de l’éducation, rappelle-t-on, interdisait l’usage pendant « les heures d’enseignement », ce qui paraît aujourd’hui obsolète. Fini les sonneries en cours, les élèves déconcentrés et les photos qui circulent le soir sur Facebook.

Burundi. Les ânes offerts par Paris insulte à la nation

Le projet a été violemment critiqué ces derniers jours par des figures proches du pouvoir, qui ont qualifié ce don d’ânes d’« insulte à la nation », rappelant que cette espèce, qui n’est pas indigène du Burundi, symbolise dans la langue française l’ignorance et la bêtise. Dimanche, le ministre Déo Guide Rurema a demandé à un administrateur local de « faciliter le retrait immédiat de tous les ânes, qui ont été distribués […] sans respecter les procédures techniques de distribution d’animaux exotiques », et exigé qu’ils soient acheminés dans un centre de quarantaine.

