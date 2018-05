Rassegna Stampa. Europa e non solo sui giornali del mondo

Warren Buffet, wisdom from the Berkshire meeting

Warren Buffett and Charlie Munger kicked off Berkshire Hathaway’s annual shareholder meeting on Saturday. Buffett launched into a time-tested investing story. The story, of course, was a set up for Buffett’s main principle in investing: The power of compounding. Had he invested the $114 he spent on Cities Service shares in the S&P 500 in 1942 and then done nothing, his holding would now be worth $400,000. If were one were to have invested $10,000 in the S&P, Buffett told his audience, it would be worth $51 million.

Plus de quarante mille à la grand-messe annuelle de Berkshire Hathaway à Omaha, l’entreprise de Warren Buffett, icône du rêve américain

Le terme plus adapté semble celui de « pèlerinage ». Ils étaient plus de quarante mille à avoir fait le déplacement à Omaha (Nebraska), perdue dans les plaines du Midwest, pour écouter religieusement la troisième fortune américaine — 82 milliards dollars (68 milliards d’euros), lors de l’assemblée générale de son entreprise Berkshire Hathaway. L’urgence à écouter l’icône du capitalisme est d’autant plus pressante qu’il célébrera cette année son 88e anniversaire. « On ne sait pas combien de temps il sera là », glisse Ray Vaillant, jeune consultant venu de Floride. Ce week-end-là, Omaha « est » Warren Buffett, avec des hôtels qui triplent leurs prix.

“Conflits d’intérêts”, “connivence”…, les accusations contre Macron

La Commission nationale des comptes de campagne « a relevé les promotions exceptionnelles, parfois d’un pourcentage anormalement élevé », notamment de la part de la société d’évenementiel GL Events.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a souhaité dimanche 6 mai que le parquet national financier « puisse s’autosaisir » à propos des avantages qu’aurait reçus Emmanuel Macron de la société GL Events, lors de la campagne présidentielle de 2017.

Près de 40 000 réunis à Paris pour faire « la fête à Macron »

A l’initiative du député de La France insoumise (LFI) François Ruffin et de l’intellectuel Frédéric Lordon, 38 900 personnes — selon un comptage indépendant réalisé pour un collectif de médias, dont Le Monde —, ont afflué samedi 5 mai à Paris pour faire « la fête à Macron ».

Ils étaient 40 000 selon la préfecture de police, 100 000 pour les organisateurs de la marche et 160 000 d’après La France insoumise. Des rassemblements ont également lieu dans plusieurs villes de France, dont Toulouse, Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Rennes.

Accusations, payoffs and lawsuits: the latest White House scandal, Donald Trump and Rudolph W. Giuliani

Rudolph W. Giuliani, the former mayor of New York, recently joined Mr. Trump’s legal team. President Trump’s new legal team made a chaotic debut as Rudolph W. Giuliani, who was tapped recently to be one of the president’s lawyers, potentially exposed his client to legal and political danger by publicly revealing the existence of secret payments to Michael D. Cohen, the president’s personal lawyer.

Fast-food: finding employees a challengefor many small-business owners

Since 2010, fast-food jobs have grown nearly twice as fast as employment over all, contributing to the economic recovery. But rapid growth has created new problems. Some say restaurants have grown faster than demand, causing a glut of competition that is another source of pressure on business owners. Restaurant owners are also worrying about increased immigration enforcement: Nearly 20 percent of workers are foreign-born.

Financial Times Supervisore si batte fieramente contro l’ondata di deregolamentazione

Financial Times StanChart mostra segnali che la ristrutturazione sta dando i suoi frutti

Financial Times L’authority si batte fieramente contro l’ondata di deregolamentazione

Financial Times Azione di bilanciamento dell’Arabia Saudita con il prezzo del petrolio

Financial Times Per l’Europa è meglio avere il Regno Unito che compete nella corsa per lo spazio

Financial Times Lex – Servizi finanziari cinesi: i fondi stranieri sono preferiti .

