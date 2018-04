Siriano vive da 1 mese in aeroporto a Kuala Lumpur mentre Zuckerberg…

Rassegna stampa: Europa e non solo sui giornali del mondo

Le Monde Mark Zuckerberg (Facebook)a évité de répondre à certaines questions devant le Congrès des Etats-Unis

Face aux questions incisives des sénateurs, Mark Zuckerberg a parfois fait un mea culpa, mais a aussi botté en touche. Sa technique la plus efficace était de dire aux élus que des membres de son équipe allaient revenir vers eux avec plus d’informations.

The Guardian: Syrian man who has spent a month living in Kuala Lumpur airport

Le Monde Un Syrien est coincé dans un aéroport depuis plus d’un mois

Dans des vidéos qu’il publie sur Twitter, Hassan Al-Kontar raconte son quotidien dans l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Ce Syrien de 36 ans n’a pas de visa et, depuis plus d’un mois, est coincé en zone de transit.

Le Monde Depuis la création de Facebook, en 2004 le discours de Mark Zuckerberg a beaucoup changé.

Tous les discours de Mark Zuckerberg ont été soigneusement enregistrés et compilés sur le site The Zuckerberg Files. Nicholas Proferes, professeur à l’université du Kentucky, nous explique les grandes lignes de sa communication.

The Economist Prostituition in Senegal, where HIV prevalence rate is lower than Washington

Senegal is the only place in Africa where sex workers are regulated by the state. Identification cards confirm the women as sex workers and give them access to some free health care, condoms and education initiatives. Why is this small west African state so different?

Le Monde Étudiants évacués par la police

Des étudiants qui occupaient la Sorbonne évacués dans la nuit par la police. Selon les informations du Monde, les personnes présentes sur le site depuis le milieu d’après-midi souhaitaient y organiser une assemblée générale interuniversités.

The Washington Post FBI director Robert S. Mueller

Last May, when the Justice Department named former FBI director Robert S. Mueller III as special counsel , virtually all lawmakers — Republicans and Democrats alike — praised the choice. Mueller has had a distinguished career in law enforcement and public service, and he has a well-earned reputation for impartiality.

Il Sole 24 Ore Strade europee nel 2017 le più sicure al mondo, ma in Italia sono aumentati gli incidenti stradali

Con una media di 49 vittime di incidenti stradali per milione di abitanti, le strade europee sono rimaste di gran lunga le più sicure al mondo nel 2017. In Italia si è registrato un aumento del 3% a quota 56 vittime per milione di abitanti (54 nel 2016, 70 nel 2010)

New York Times Trump prende di mira un business redditizio del servizio postale

Wall Street Journal I grandi guadagni delle banche non impressionano

Wall Street Journal Giustizia per Scooter Libby

Wall Street Journal Un messaggio “deterrente” per la Siria

Wall Street Journal McCabe e una fedeltà minore

The Washington Post Trump ordina una riorganizzazione di USPS

Financial Times Fallisce il secondo tentativo di mettere fine all’impasse politica

Financial Times I Repubblicani devono affrontare le elezioni di metà mandato

Financial Times JPMorgan guida l’ascesa delle grandi banche USA

Financial Times La ripresa globale sta incontrando una certa resistenza

Le Monde Macron ai corsi propedeutici

Times Gli utili idioti di Assad