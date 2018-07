ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – I vacanzieri ed i bagnini di due villaggi turistici che affollavano la mattina di oggi, martedì 24 luglio, la spiaggia ad Isola Capo Rizzuto, località turistica lungo la costa jonica crotonese, hanno visto a poca distanza dalla riva un veliero [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in difficoltà con 56 migranti a bordo. Tra loro una consistente presenza di donne e bambini: i vacanzieri e i bagnini non hanno perso tempo e si sono attivati per soccorrerli, dopo avere avvertito Guardia costiera e forze dell’ordine.

Senza attendere l’arrivo dei soccorsi, ed evitando la sia pur minima perdita di tempo, i bagnanti hanno messo in mare in un batter d’occhio alcuni gommoni e pattini ed hanno raggiunto il veliero, facendo salire a bordo i migranti e conducendoli a riva. Un’operazione di salvataggio in piena regola attuata spontaneamente e senza alcuna esitazione.

Non solo: una volta giunti a riva i migranti hanno potuto rifocillarsi con le bevande, gli alimenti ed alcuni generi di conforto procurati da altri villeggianti. Poco dopo sono giunti sul posto i volontari della Croce rossa e della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, insieme al personale della polizia di Stato.

Si è potuto constatare, così, che il gruppo di migranti era composto da 30 uomini adulti, sei donne ed 11 bambini, tra cui un neonato. Le loro condizioni di salute sono apparse subito buone, malgrado le difficoltà e la lunghezza del viaggio per raggiungere dal porto di partenza la costa calabrese.

Il gruppo di migranti è stato trasferito poi in un Cara poco distante, sempre ad Isola Capo Rizzuto, dove sono state effettuate le operazioni d’identificazione (foto Ansa).