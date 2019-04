ROMA – La capogruppo del M5s Desiré Manca criticata per essersi presentata al Consiglio regionale della Sardegna con un look molto aggressivo, composto da un body di velo trasparente e un tailleur blu elettrico.

La Manca, che nel passato aveva fatto parlare di sé per un selfie accanto a un busto di Benito Mussolini, per via del suo look ha attirato le attenzioni dei giornali locali.

La consigliera arriva da Sassari ed ha 46 anni. Vedendo le foto che circolano in Rete, si nota che in quanto a look non ha mai risparmiato provocazioni. La Manca era stata fra l’altro criticata anche durante la scorsa legislatura, quando era seduta all’opposizione nel Consiglio comunale della sua città.

A proposito delle critiche ricevute durante l’esperienza politica a Sassari, la capogruppo M5s ha detto: “Quando sono arrivata ero sempre la stessa sa? Sempre vestita allo stesso modo e magari qualche borbottio sul mio look c’è stato. Ma in cinque anni mi sono fatta apprezzare per il mio lavoro, ho presentato una marea di interpellanze e di mozioni, più di chiunque altro. Il punto è che io so chi sono e cosa voglio”.

Fonte: Libero Quotidiano