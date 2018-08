GENOVA – Sull’autostrada A10 a Genova è crollato parte del ponte Morandi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Ci sono decine di auto coinvolte e di vittime i vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine stanno operando sul posto.

Si tratterebbe di un cedimento strutturale, avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. I detriti del ponte sarebbero finiti anche sulle case. Il ponte autostradale, collega Genova Ovest verso il ponente ligure.

I soccorritori riferiscono di una decina di mezzi coinvolti nel crollo: il 118 ha dirottato sul posto tutte le aumbulanze disponibili.

Il viadotto crollato collega l’autostrada A10 con il casello di Genova Ovest, da dove si raggiungono il porto commerciale e i terminal dei traghetti per le isole e per le crociere. Il ponte è uno degli snodi principali del capoluogo ligure. Collega infatti la A10, che arriva a Genova dalla Francia e dalla riviera di Ponente, anche con la A7 per Milano. Proprio in virtù di ciò il ponte è spesso interessato da un traffico sostenuto.

Durante le drammatiche fasi del crollo del viadotto Morandi a Genova c’era un violento nubifragio. Una bomba d’acqua si era abbattuta sulla città dalla mattinata. Da ieri sera le previsioni meteo davano una allerta arancione.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Si sono formate code sull’ a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’ A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’ A10 Genova-Savona.

A seguire le prime foto del crollo postate sui social.

