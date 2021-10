Un uomo è morto ed altre quattro persone sono rimaste ferite sull’autostrada A1 per un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma. Un pulmino, poco prima delle 13.30 di oggi, giovedì 28 ottobre, si è ribaltato.

A1, incidente tra Orte e Magliano Sabina: si ribalta furgone, un morto

Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 11 km di coda tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione Roma, sottolineano le Autostrade, che consigliano agli automobilisti di uscire ad Orte e percorrere la strada provinciale 315 per Orte Scalo, successivamente la strada provinciale 150 per Magliano Sabina e rientrare in A1 dal casello di Magliano Sabina.

Incidente al confine tra il Lazio e l’Umbria

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Orte e Magliano Sabina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sia sanitari sia meccanici. Tra questi i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, il personale della direzione Quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia e i medici del 118.

Inutili i tentativi del personale medico. Per la persona deceduta, le cui generalità non sono ancora state rese note, non c’è stato nulla da fare. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati presso le strutture ospedaliere più vicine.