ROMA – “Non distrarti, guidi!”. E’ il clamoroso cartellone elettronico comparso sull’autostrada A2, meglio nota come Salerno-Reggio Calabria. Un uso fantozziano del congiuntivo, che ha suscitato non poche ironie sul web. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La foto è stata rilanciata su Twitter dal blog Nonleggerlo. Ma a far sorridere è l’interpretazione “grillina” data allo strafalcione. Scrive infatti Fabio Franchi, che per primo ha diffuso lo scatto: “Il #M5S controlla già #Autostrade: ho le prove. Ehi @DaniloToninelli, confermi? Ci conto!”.

Il riferimento è ai numerosi scivoloni sul congiuntivo di cui si sono resi protagonisti diversi esponenti di M5s in questi anni. Peccato però che il tratto interessato, come indica lo stesso cartello in foto, sia di competenza dell’Anas e non di Autostrade per l’Italia, recentemente finita nella bufera per il crollo del Ponte Morandi a Genova.