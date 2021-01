Polemiche sui social per la descrizione di Abissine Rigate e Tripoline de La Molisana, due formati di pasta nati negli anni Trenta e definiti dal “sapore littorio”.

“Negli anni Trenta l’Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no! Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all’estero si trasforma in “shells”, ovvero conchiglie” c’era scritto nella descrizione dei pacchi in vendita. Accortasi di tutto dopo qualche segnalazione, l’azienda ha provveduto a cambiare le descrizioni, eliminando ogni frase dal sapore nostalgico.

La Molisana: nessuna volontà di celebrare il fascismo

Una descrizione notata da molti utenti che sui social network hanno postato le immagini del loro acquisto. Un putiferio che è arrivato ad Eleonora Cozzella, giornalista di Repubblica. Contattata La Molisana, l’errore è stato ammesso dalla responsabile marketing: “Non abbiamo alcun intento celebrativo quando parliamo di questi formati storici, nati negli anni ’30. E infatti abbiamo appena provveduto a cambiare le schede descrittive dei prodotti. Siamo molto attenti alla sensibilità dell’opinione pubblica e in questo caso l’unico errore è stato non ricontrollare tutte le schede affidate all’agenzia di comunicazione. E invece è la conferma che non si può perdere di vista nemmeno un dettaglio. Ribadisco che per noi non c’è alcun sentimento di celebrare quel periodo storico”. (fonte REPUBBLICA)