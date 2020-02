ROMA – Achille Lauro continua a colpire con effetti speciali anche dopo il Festival di Sanremo. Dopo essersi spogliato, come San Francesco, del suo sontuoso mantello Gucci, aver vestito i panni della Marchesa Luisa Casati, essersi immedesimato in Ziggy Stardust, alter ego artistico di David Bowie, e aver dato vita alla sua versione queer della Regina Elisabetta I di Inghilterra, Achille Lauro osa oltre ogni immaginazione e si trasforma in Messia.

Questo sembra essere il senso del suo ultimo travestimento: una riedizione un po’ lugubre della Pietà di Michelangelo, una delle sculture forse più incantevoli della storia dell’arte. Nel teaser che lancia il video della sua “Me ne frego” e anticipa il suo nuovo tour, Achille Lauro si abbandona come Gesù in braccio alla Madonna, che è interpretata dalla ballerina Elena D’Amario. Stessa posa plastica della scultura michelangiolesca, ma ai loro piedi c’è una terza figura: un lupo.

Questo il messaggio con cui Achille Lauro ha accompagna la sua nuova opera d’arte:

Il mio tempo è compiuto. Quello che sono stato non sarò più. Quello che ero morirà con me.

Ho vissuto chiedendo aiuto attraverso le mie preghiere.

Le mie preghiere sono diventate poesie.

Le mie poesie sono diventate canzoni.

Le mie canzoni sono diventate opere che, come passi di un vangelo, inneggiano all’essere liberi.

Non è più tempo di sopravvivere come una volta.

È tempo di morire ora per rinascere in una nuova identità.

Il mio alter ego o il mio vero Io.

Il mio peggior nemico.

Il mio miglior amico.

Colui che già una volta mi ha chiesto aiuto.

Colui nel quale invece ho trovato la mia salvezza.

Oggi rinasce con me.

Gli ho fatto una croce in fronte perché dio è stato buono con noi.

L’ho ricoperto di glitter, perché tornasse a splendere di luce propria.

Gli ho ripetuto quelle vecchie parole:

“Dio disse: è il momento di risorgere su questo palco’”.

Fonte: Instagram