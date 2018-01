ROMA – L’inglese Laura Gerson ha inventato un metodo per far dormire la propria figlia neonata. La mamma, con il suo metodo postato sul blog “The Motherload“, ha fatto felici tantissime mamme in giro per il mondo. Amelia, una bimba di 11 mesi, si svegliava continuamente: il segreto per farla dormire tranquilla è stato molto semplice: proprio per questo ha stupito migliaia di genitori che sono rimasti affascinati dal suo consiglio ora diventato virale.

La piccola Amelia continuava a svegliarsi di notte perché perdeva il suo ciuccio. Laura ha pensato di metterne ben dieci sparsi per tutto il letto. Così, quando Amelia si sarebbe svegliata non avrebbe avuto la necessità di piangere. La piccola si sarebbe riaddormentata in poco tempo trovando, all’interno del suo lettino, un altro ciuccio. L’idea permette così di dare alla mamma qualche ora in più di sonno.